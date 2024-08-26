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Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta!

#Tyga#Threehills Festival#Ali Atmaca

Dünyaca ünlü rap’çi Tyga’nın, Threehills Festival’deki performansı için 300 bin dolar alırken, güvenlik nedeniyle 150 milyon dolarlık hayat sigortası yaptırması şaşkınlık yarattı.

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Dün İstanbul Lifepark’ta düzenlenen Threehills Festival, dünyaca ünlü rap’çi Tyga’yı ağırladı. Öğrendiğime göre, Anıl Üçtepe’nin organize ettiği festivale katılan Tyga, performansı için 300 bin dolar aldı. Bu rakam, bir dünya yıldızı için mütevazı görünse de ünlü rap’çinin Türkiye’ye gelmek için bir başka şartı daha vardı: 150 milyon dolarlık hayat sigortası!

Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta

Tyga, Türkiye’deki güvenlik endişeleri nedeniyle böyle bir talepte bulundu. Kendi özel uçağıyla İstanbul’a gelen Tyga, konserini tamamladıktan sonra after party’ye katıldı, sabah 8’de de şehri terk etti. İstanbul’da fırtına gibi esen Tyga’nın bu talebi karşılanmış, rap’çi Türkiye’ye gelmeden gerekli sigorta işlemleri gerçekleştirilmiş.

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Eminim, Tyga’nın bu güvenlik odaklı talebi, müzik dünyasında büyük yankı uyandıracak!

Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta

İkinci otel açılıyor

Moda ve yaşam stilinden sonra turizm sektörüne de lüksü taşıyan Vakko, Nişantaşı’ndaki ilk otelinin ardından Çengelköy’de Boğaz kıyısında ikinci otelini açmaya hazırlanıyor. 19. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ve taş duvarları, kemerli pencereleri ile dikkat çeken Sumahan on the Water, Vakko Hotel & Residence Sumahan adıyla yakında kapılarını açacak. İnşaatın tamamlandığı 12 odalı otel, özel iskelesiyle Boğaz’ın en ayrıcalıklı yapılarından biri olmaya aday ve görkemli bir davetle açılış yapacak.

Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta

Bodrum’da sanat fuarı

Bu yıl 7’nci kez düzenlenen Bodrum Art Fair’in 2’nci edisyonu, DEMOS Fuarcılık tarafından Bodrum Iconic Hotel’de gerçekleştirilen bir davetle sanatseverlerle buluştu.

Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta

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İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, prömiyer gecesinin onursal sanatçısı Ali Atmaca’ya “Yaşam Boyu Başarı” ödülü takdim edildi. Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü’nün de ziyaret ettiği fuar, genç sanatçılara uluslararası alanda ilerleme fırsatı sunmayı hedefliyor.

Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta
Zeynep Göztepe - Sebahattin Aslan - Hüseyin Cem Köylü - Ali Atmaca
Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta
Tamer Şahinoğlu

İstanbul’un tadını çıkardı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Baran Süzer, sahibi olduğu The Ritz-Carlton Hotel’in içindeki ünlü restoran Nobu’da, sosyal medyanın popüler isimlerinden Maja Malnar’ı ağırladı. 1 milyondan fazla takipçisi olan Sloven kökenli, Londra’da yaşayan influencer, İstanbul’dan paylaşımlar yaparak takipçilerini sevindirdi. Malnar ve Süzer’in samimi pozları ise “Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu akıllara getirmedi değil...

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Tyga’dan İstanbul şartı: 150 milyon dolarlık sigorta


 

#Tyga#Threehills Festival#Ali Atmaca
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