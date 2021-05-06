Bitlis yemekleri - Bitlis'de ne yenir ve neyi meşhur? Bitlis mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Bitlis, yöresel tatları ile olsun, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile kendinden söz ettiren bir ilimizdir. Bitlis'in yöresel yemekleri günümüzde de hala tüketilen yemeklerdendir. Üstelik sadece Bitlis de değil ülkemizin her bölgesinde bu tatlar sevilerek tüketilebilir.

Meşhur Bitlis Yemekleri - Bitlis Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Bitlis yemekleri, sadece o yöreye özgü olan ancak herkes tarafından tüketilebilen yemeklerdir. Bitlis'in meşhur olan yemekleri ana yemekten tatlıya, çorbadan ara sıcağa birçok farklı lezzeti içerir. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Bitlis sadece kendini değil doğu kültürünü de yemeklerinde yansıtır. İşte meşhur Bitlis yemekleri;

Büryan Kebabı

Büryan kebabı Bitlis de yapılan etli ana yemek kategorisi içerisinde yer alır. Kebap her yörede yapılabilse de Bitlis de yapılan büryan kebabının yerini hiç bir tat tutamaz. Yemek kuzu gerdan etinden ve pide ile yapılır. Yanında közlenmiş soğan ve domatesle sunulan büryan kebabına her ne kadar Siirt de ortak çıksa da yemek aslen Bitlis iline aittir. Yemek yoğun ateşte yani taş fırınlarda pişerek elde edilir.

Katıklı Dolma

Bitlis yöresine ait bir başka meşhur yemekte katıklı dolmadır. Dolma ve sarma türleri daha çok Ege ile bütünleşse de Doğu Anadolu'da etli yapılan dolmaların tadı çok başkadır. Katıklı dolmada ana madde kabaktır. Kabaklar içleri oyularak kıyma, bulgur, soğan, sarımsak, dereotu ve baharatlardan oluşan bir karışım ile doldurularak pişirilir. Arzuya göre sarımsaklı yoğurt ile servis edilir. Oldukça lezzetli olan bu dolma ister ara sıcak olarak istenirse ana yemek olarak tüketilebilir.

Keledoş

İsim ile de çok farklı olan bu yemek Bitlis'in meşhur yemeklerinin başında gelir. Aynı zamanda bu yemek Doğu kültürü ile de bütünleşmiştir. Genellikle köylerde yapılır. Çünkü içerisinde birden çok ot kullanılır ve bu otlar Bitlis'in kırsal kesimlerinde yetişir. Kemikli et ile yapılan bu yemek ana yemek kategorisinde yer alır.

Halise

Bitlis'in özel gün yemeklerinden biridir. Düğün ve bayram sofralarında mutlaka bulunur. Bu yemek yapılacak günün anlamına göre iki farklı çeşitte yapılır. Eğer yemek düğün davet için yapılacaksa 3 oğlak ya da kuzu eti bayram yemekleri için 1 kuzu eti yeterli görülmektedir. Ete oranla eklenen buğday yöresel adıyla döğme ile yapılan bir yemektir.

Ciğer Taplaması

Yine doğu kültürü ile bütünleşmiş bir yemek olan ciğer taplaması Bitlis'te de oldukça lezzetli olarak yapılmaktadır. Yemek kuzu ciğerinden yapılır. Ciğerin ince bulgur ile köfte haline getirilmesidir. Hem özel günlerde hem misafir davetlerinde hem de akşam yemeği olarak Bitlis de severek tüketilen ciğerin farklı versiyon halidir.

Gılorik

Yine adı ile hafızalara kazınan Bitlis ile özleşmiş bir yemektir gılorik. Farklı bir ismi olması yemek konusunda merak uyandırır. Özellikle turistler tarafından merakla tüketilen bir yemektir. Diğer yörelerde bulunan kurşun aşı çorbası ile benzerdir. Sulu yemek kategorisinde yer alır. Salçalı soslu suyun içerisinde yer alan minik bulgur köfteleri ile yapılan bir ana yemek ya da çorbadır.

Şemşemok

İsimleri ile tatlarını merak ettiren Bitlis yemekleri, görünüş ve lezzet açısından da oldukça zengindir. Görselliğe ve sunuma da önem veren Bitlis yöresel yemekleri hemen hemen her damak tadına hitap edecek niteliktedir. Şemşemok da adını ilk duyduğunuzda oldukça şaşıracağınız yöresel yemeklerdendir. Hatta yemeği bilmeyen çoğu kişi Bitlis de adı için bile yemekleri tatmak istemektedir. Şemşemok, Bitlis yöresine ait hamur işi yemeklerindendir. Yemek mayasız hamur ile yapılır. İç harcında genellikle tavuk eti tercih edilir. Kızartılarak yenilir.

Çorti Aşı

Bitlis yemeklerinde farklı isimler kullanmayı seven bir ilimiz. Bütün yöresel yemekleri neredeyse oldukça farklı isimler taşıyan Bitlis yöresinde, çorti aşı da meşhur ve ilginç isimli yemeklerdendir. Bu yemek ise turşu ve incik etinin birleşimi ile yapılır. Sulu yemek türündedir. Bu yüzden ister çorba istenirse ana yemek olarak tüketilir.