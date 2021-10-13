Bit nasıl temizlenir? Bit nasıl yokedilir? Saç için bit nasıl temizlenir?

Bit saç için önemli problemler arasında yer almaktadır. Bit temizliği için kullanabilen taraklar bulunmaktadır. Saçında bit şikayeti yaşayan kişiler mutlaka bu metotları bilmesi gerekmektedir.

Bit Nasıl Temizlenir?

1) Vazelin

Bit temizliği için uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Bunun için ilk olarak vazelin, şampuan ve ince dişli bit barağına ihtiyacınız vardır. Vazelin yöntemi ile birlikte kolay ve etkili bir şekilde bit temizliği yapabilirsiniz. Bol miktarda vazelini alarak önce saç diplerinize sürün. Belirli bir müddet beklettikten sonra bit tarağı yardımı ile birlikte taramaya başlayın. Daha sonra bu şekilde 15 dakika bekleyin. Şampuan ile de birlikte saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra bit temizliğini başarılı bir şekilde yapabilirsiniz.

2) Biberiye Yağı

Bit temizlemek için uygulanacak bir diğer yöntem ise biberiye yağı yöntemidir. Biberiye yağının yanında 5 damla okaliptüs yağı ve 5 damla da zeytinyağı gerekmektedir. İlk olarak bu yağları karıştırın. Bir kase içerisinde bu karışımı hazırladıktan sonra saç diplerinize bu karışımı sürün. Bu şekilde yaklaşık olarak 1 saat masaj yaptıktan sonra saçlarınızı bit tarağı ile birlikte yıkamayı ihmal etmeyin. Bit tarağı ile yıkadıktan sonra bitlerden kurtulacaksınız.

3) Nane Yağı

Bit temizliği için nane yağı çok önemlidir. Nane yağı ile birlikte bitleri temizleme şansınız bulunmaktadır. 5 damla nane yağı, bir miktar zeytinyağı ve elma sirkesine ihtiyacınız vardır. Nane yağını zeytinyağı ile birlikte karıştırın. Daha sonra da bu karışımı saç diplerine ve köklerine yedirin. Bu şekilde saçınıza yaklaşık olarak 1 saat boyunca masaj yapın. Bitlerin daha yoğun olduğu yerlere de elma sirkesini ilave edin. 15 dakika boyunca da elma sirkesi ile birlikte masaj da yaptıktan sonra son olarak bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp bitlerden arınabilirsiniz.

Bit Nasıl Yok Edilir?

1( Aloe Vera Jeli

Saç köklerine ve cilde en iyi gelen bitkisel jellerden bir tanesi olan aloe vera jeli pek çok kişinin tercihi haline gelmiştir. Bitkileri doğal bir şekilde yok etmek ve daha sağlıklı saçlara kavuşmak isteyen kişiler aloe vera jelini kullanmaktadırlar. Aloe vera jeli bitlere karşı oldukça etkilidir. Aloe vera jeli asit açısından da zengin olup saçları bu özelliği sayesinde daha da diri tutmanız mümkündür.

2) Bit Şampuanı

Bit şampuanı ile birlikte bit probleminden tamamen kurtulma şansınız bulunmaktadır. Bit problemi ile uğraşan kişiler bit şampuanını tercih ederek bitleri kısa süre içerisinde yok etmektedirler. Bitler eğer çok fazla değilse yeni yeni üremeye başladıysa bit şampuanını kullanabilirsiniz.

Saç İçin Bit Nasıl Temizlenir?

Saç için bit temizliği ile alakalı doğal yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını karıştırdıktan sonra bir solüsyon haline getirin. Solüsyon haline getirene kadar karıştırın. Daha sonra bitlerden kurtulmak için bu solüsyonu olduğu gibi yavaş yavaş saçınıza dökün. Saçınıza döktüğünüz anda saçınızı bu şekilde bir müddet bekletin. Dilerseniz bu esnada masaj da yapabilirsiniz. Bu şekilde düzenli olarak uygulayarak bitlerden kurtulabilirsiniz.