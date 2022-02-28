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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.02.2022 - 17:31 | Son Güncelleme:

Barista nedir, hangi kahveleri yapar? İşte, baristanın görevleri

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Barista nedir, hangi kahveleri yapar? İşte, baristanın görevleri

Günümüzün popüler mesleklerinden olan barista nedir, hangi kahveleri yapar merak ediliyor. Dilimize son yıllarda dahil olan barista kelimesi ne demek, barista hangi kahveleri yapar? İşte barista kelime anlamı ve görevleri...

Kelime kökeni İtalyanca olan barista görevleri ve kahveleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok sevilen filtre kahve çeşitlerini profesyonellikle hazırlayan baristaların bazı niteliklere sahip olması gerekiyor. Peki, barista nedir, ne iş yapar? İşte barista hakkında merak edilenler...

Barista nedir?

Barista; espresso yapan, sunan ve bilen kişiye denir. Barista kelimesi İtalyancadan gelmektedir. İtalya'da erkek baristalara baristi, kadın baristalara bariste denmektedir.

Barista ne iş yapar?

Kahve çekirdeğinden anlamalı, kahve makinelerini kullanma, sorunları düzeltebilme, kahve makinelerinin günlük temizlik ve bakımlarını gerçekleştirme baristaların görevleri arasındadır.

Barista hangi kahveleri yapar?

Barista; espresso, espresso lungo, caffe latte, mocha ve cappuccino gibi kahve türlerini demleme teknikleriyle içime hazırlar.

Bu bilgi donanımına sahip baristalar, pek çok işletmede yer alan üst düzey ve kaliteli kahve makinelerinin kullanımında uzmandır ve espresso bazlı sıcak ya da soğuk tüm kahve türlerinin hazırlanmasından sorumludur.

 

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