Ayva reçeli nasıl kırmızı olur? Evde ayva reçeli yapmanın püf noktaları

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan ayva reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen hanımlar, ayva reçeli tarifi ve daha kırmızı nasıl olunur araştırıyorlar.

Ayva Reçeli Nasıl Kırmızı Olur?

Ayva reçelinin kırmızı olması için; ayırdığınız ayva çekirdeklerini de üzerlerine bolca serpin. Ne kadar çok ayva reçeli serperseniz renkleri o kadar koyu bir kırmızı olacaktır. Biraz su, birkaç adet karanfil ve 1 adet çubuk tarçın da ilave edin ve pişmeye bırakın. Ayva tatlınızı en kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakın. Piştikçe çekirdekler ona kırmızı rengini verecek ve yoğunlaşmasını sağlayacaktır.

Ayvaları yıkayın, kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve ayrı bir kaseye alın. Ayvaları küçük küçük doğrayın ve çelik bir tencereye alın. Üstlerine 2 su bardağı toz şekeri gezdirin ve 1 saat kadar bu şekilde bekletin.

Ayrıca rengi kıpkırmızı olsun istiyorsanız, ayva reçelinin içine bir miktar lohusa şekeri ya da vişne suyu koyarak pişirebilirsiniz. Böylelikle rengi daha kırmızı olacaktır.

Ayva Reçeli Yapımının Püf Noktaları

Ayva reçeli yapımında ayva seçimi önelikle dikkat edilmesi gerekenlerdendir. ÜZerinde çürük olmayan, hafif sulu ve sert ayvalar ayva reçelinde aranan özelliklerdir.

Ayrıca ayvaların soyduktan sonra kararmaması için Kararmasını önlemek için şekerli, limonlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz.

Ayva Reçeli Malzemeleri

1,5 kilo ayva

1 kg+ 1 su barağı toz şeker

Yarım limon suyu

7-8 adet tane karanfil

4 su bardağı su

Kıpkırmızı Ayva Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ayvalar güzelce yıkayın.

Çekirdekleri çıkartılır ve kaynatırken içine eklemek üzere bir kenara bırakın.

Ayvalar arzu ettiğiniz biçimde doğrayın.

Üzerine yarısı kadar su ilave edin ve kaynatın.

Ayırdığınız çekirdekleri de tencereye bırakın.

Ayva tatlınızı en kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakın. Piştikçe çekirdekler ona kırmızı rengini verecek ve yoğunlaşmasını sağlayacaktır.

Yavaş yavaş kırmızı rengini alınca ocaktan alıp dinlendirin.

Eğer konserve yapmak istiyorsanız sıcakken kavanozlara koyup ağzını sıkıca kapayın ve hava almamasına dikkat edin.

Afiyet olsun...