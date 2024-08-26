Tekrarlayan gebelik kayıpları olan çiftlere kişiye özel tedavi yöntemleri

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Tekrarlayan gebelik kaybı tanısı konduğunda altta yatan nedenlerin belirlenmesi için detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Ardından kişiye özel yaklaşımla ve doğru tedavi planlarının uygulanması ile başarılı bir gebelik sağlama şansı artırılabilir.

GEBELİK KAYIPLARINA YOL AÇAN FAKTÖRLER ALTI FARKLI GRUPTA İNCELENİR

Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olan faktörler çok çeşitli olup, bu problemleri altı ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan biri genetik faktörlerdir. Kromozomal anormallikler gebelik kayıplarının yaklaşık %50'sinden sorumlu olabilir. Özellikle ebeveynlerden birinde dengeli translokasyon gibi genetik bir bozukluk bulunması embriyoların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Rahim yapısındaki anormallikler de tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilir.

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Rahim perdesi, submukozal miyomlar veya Asherman sendromu gibi rahim içi yapısal problemler bu bozukluklar arasında yer alır. Endokrin bozuklukları olarak sayabileceğimiz kontrolsüz diyabet, tiroid hastalıkları, polikistik over sendromu (PCOS) ve luteal faz yetmezliği gibi hormonal dengesizlikler de erken gebelik kayıplarına yol açabilir. Bağışıklık sistemi sorunları grubunda yer alan Antifosfolipid sendromu (APS) gibi otoimmün bozukluklar kan pıhtılaşmasını artırarak plasenta fonksiyonlarını bozar ve böylece gebelik kaybına neden olabilir. Geçirilen bazı enfeksiyonlar da özellikle ilk trimesterde, fetüs üzerinde doğrudan zararlı etki yapabilir ve bu da düşükle sonuçlanabilir. Ayrıca bazı çevresel faktörler, olumsuz yaşam tarzı, sigara içmek, alkol, obezite, aşırı kafein tüketimi ve bazı ilaçların kullanımı da gebelik üzerinde olumsuz etkiler yaratıp gebelik kayıpları yaşanmasına neden olabilir.

GEBELİK KAYIPLARINA NEDEN OLAN PROBLEMİN BELİRLENMESİ İÇİN DETAYLI DEĞERLENDİRME YAPILMALIDIR

Tekrarlayan gebelik kaybının tanısı konulduğunda altta yatan nedenlerin belirlenmesi için detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır ancak sadece bir kez düşük yaşayan hastalar için bu tanı yöntemlerinin rutin olarak uygulanması genellikle önerilmez. İlk düşük, genel olarak rastlantısal bir olay olarak değerlendirilir ve çoğu zaman ek bir inceleme gerektirmez fakat belirli risk faktörlerinin veya şüphelenilen altta yatan bir durumun varlığında özel testler önerilebilir.

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Tekrarlayan gebelik kaybı durumunun tanı sürecinde birtakım genetik testler istenir ve Karyotip analizi ile ebeveynlerde genetik anormalliklerin olup olmadığı araştırılır. Rahimde oluşabilecek yapısal anormalliklerin tespiti için ultrason ve histeroskopi ile değerlendirme yapılır. Tiroid fonksiyon testleri, prolaktin düzeyleri ve glikoz tolerans testleri ile hormonal bir dengesizlik olup olmadığı kontrol edilir. Antifosfolipid antikorları gibi otoimmün bozuklukların tespiti için kan testleri yapılır.Gebelik kaybına neden olabilecek enfeksiyonlar için de bazı özel testler uygulanır.

DOĞRU TEDAVİ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI İLE SAĞLIKLI GEBELİK ELDE ETME ŞANSI ARTIRILIR

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Tekrarlayan gebelik kaybı, kadın sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan bir durumdur ancak altta yatan nedenlerin tespit edilmesi ve uygun tedavi planlarının gerçekleştirilmesi ile başarılı bir gebelik sağlama şansı artırılabilir.Tekrarlayan gebelik kayıplarının tedavisi altta yatan nedenlere bağlı olarak kişiselleştirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerin ardından genetik anormallikler saptanırsa, çiftlere genetik danışmanlık ve gerekirse preimplantasyon genetik tanı (PGT) önerilebilir.

Anatomik bozukluklar tespit edildiyse cerrahi müdahalede bulunulur ve histeroskopi ile gerekli düzeltmeler yapılır. Endokrin bozuklukları için hormon replasman tedavileri uygulanır ve diyabet gibi durumların kontrolü sağlanır. Antifosfolipid sendromu gibi durumlarda kan sulandırıcı tedavi uygulanır. Sağlıklı bir gebelik için sigara, alkol gibi risk faktörlerinin de ortadan kaldırılması çok önemlidir. Bu sebeple yaşam tarzında olumlu yönde bazı değişiklikler yapılması önerilir.

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GEBELİK KAYBI YAŞAYAN BAZI ÇİFTLER İÇİN TÜP BEBEK TEDAVİSİ TERCİH EDİLİR

Tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan bazı hasta grupları için tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Özellikle ebeveynlerden birinde kromozomal anormallik varsa, tekrarlayan düşükler için uygulanan diğer tedavi yöntemleri başarısız olmuşsa, ileri yaş faktörü söz konusuysa tüp bebek tedavisi tercih edilebilir. Ebeveynlerden birinde kromozomal anormallik varsa, tüp bebek tedavisi sırasında preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanabilir. PGT, embriyolardan alınan hücrelerde genetik inceleme yaparak kromozom sayısı ve yapısındaki anormallikleri tespit eder.

PGT işlemi sırasında kullanılan ana yöntemlerden biri biyopsidir. Embriyo gelişiminin 5. veya 6. gününde (blastokist aşamasında) embriyodan birkaç hücre alınarak genetik analiz yapılır. Bu analizle, sadece genetik olarak normal olan embriyolar seçilir ve rahme transfer edilerek gebelik kaybı riski azaltılır. Tekrarlayan düşükler için uygulanan diğer tedavi yöntemleri başarısız olmuşsa, tüp bebek tedavisi bir alternatif olarak düşünülebilir. İleri yaş, gebelik kaybı riskini artırabilir. Bu durumda tüp bebek tedavisi, daha fazla embriyo seçeneği sunarak sağlıklı bir gebelik şansını artırabilir.