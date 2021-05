Adıyaman yemekleri - Adıyaman'da ne yenir ve neyi meşhur? Adıyaman mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Gastronomi bakımından zengin bir yemek kültürüne haiz ilimiz Adıyaman; birbirinden leziz yöresel yemekleriyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi gastronomi alanında gözde kentlerimizi takip ediyor. Güçlü bir tanıtım ışığında geleneksel tatlarıyla dünya çapında daha çok sesini duyurmak için adımlar atan Adıyaman, çiğ köftesinden pestiline kadar çok farklı damak tatlarına hitap ediyor. Bu özel ve yöreye has yemekleri tatmadan Adıyaman'ı ve Adıyaman insanını yakından tanınmak mümkün değildir. Yolunuz Adıyaman'a düşerse mutlaka yöresel yemekleri tatmayı kesinlikle ihmal etmeyin.

Adıyaman Yemekleri- Adıyaman'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Adıyaman mutfağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yemek kültürünün temel özelliklerini taşıyan, yemek türleri açısından yakın illerle benzerlikler gösteren bir mutfaktır. Bununla birlikte yemeklerin isminden başlayarak yapılış şekilleri ile tatları açısından kendine has farklılıkları bulunuyor. Her bir yemeğin kendine özgü damak lezzetini içerdiği bu mutfakta baharat kullanımı oldukça önemlidir. i Bütün yemeklerde sarımsak, soğan, salça, pul biber, kuru nane, maydanoz ve diğer baharatlar kullanılıyor. Et, bakliyat, buğday, sebze yemeklerin ana malzemeleri arasında ön plandadır.

Adıyaman mutfağına has pek çok yemek ve içecek bulunmaktadır. Yöresel yemekler arasında çorbalar, pilavlar, cacıklar, köfteler ve tatlılar birbirinden leziz tatlarıyla sofraları süslüyor. Adıyaman'ın zengin mutfak kültüründe değişik salata türleri de sofralarda ayrı bir yere haizdir. Bu salatalar "mancala" adı ile tanınıyor. Yarpız mancası, pirpirim salatası patates salatası en ünlülerindendir.

Adıyaman'a gelenler ya da gelmeyi düşünenler Adıyaman'da ne yenir? Neyi meşhur sorusunun yanıtını araştırıyor. Belirtmek gerekir ki Adıyaman'ın çiğ köftesi dillere destan. İnce ve uzun, isot ile acılığını alan emekle yoğurulan çiğ köfteler marulla servis edilirken sağlık açısından da çoğunlukla etsiz olarak yapılmaktadır. Adıyaman'ın en meşhur çorbaları; Meyir çorbası, Malhıta çorbası, Pıtpıtı çorbası. Meşhur tatlıları; Tene helvası, Top helvası, Nişe bulamacı, Şillik, Heside ve Burma tatlısıdır.

Adıyaman'a gelince mutlaka yenilmesi önerilen meşhur lezzetler arasında Tevenk sarması, Tırşik, Kavurmalı hıtap, Yarpuzlu köfte, Besni tavası, İçli köfte, Buhara pilavı, Parmak kebap ve Dövmeç yer alıyor. Bu yöresel yemekleri tatmak Adıyaman mutfağının özelliklerine vakıf olmak için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.

Adıyaman Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Besni Tava: Et yemekleri ile meşhur Adıyaman'ın lezzetli sebzeler eşliğinde sofralarda yerini alan yöresel bir yemeğidir. Sebzeler olmakla birlikte kuzu eti ile yapılan bir yemektir. Yapımında kuzu etleri; domates, biber, patlıcan, soğan ve sarımsak ile pişiriliyor. Sunumu ise büyük tava ve tepsilerde yapılırken iştahları açıyor.

- Kavurmalı Hıtap: İsminden anlaşılacağı üzere bol miktarda kavurma ve baharat içeren bir iç harcın hamur ile birleşmesi ile ortaya çıkan parmak ısırtan bir lezzettir.

- Tevenk Sarması: Tevenk sarması, bulgur iç harcı konularak hazırlanan bir yaprak sarması yemeğidir. Yaprak sarmaları ufak ve sıkı bir şekilde sarılıyor. Piştikten sonra servis tabaklarında üzerine bolca yoğurt ve sos gezdirilerek servis ediliyor.

- Buhara Pilavı: Buhara pilavı, Adıyaman'a özgü bir pilav türüdür. Bol köpüklü ayran eşliğinde servis edilen Buhara pilavı afiyetle yeniliyor. Buhara pilavının özelliği nohut ve kuzu kavurma ile kaplanması ve bol miktarda baharat içermesidir.

- Çiğ Köfte: Çiğ köfte ülkemizde en çok sevilerek tüketilen köfte türlerinin başındadır. Bol marula sarılarak yenilen bu özel lezzet Adıyamanlı çiğ köfte ustalarının hamarat ellerinde nefis bir lezzete bürünüyor. Ayran ve şalgamla birlikte çok özel ve mutlaka tadılması gereken bir tattır. İnce esmer bulguru, kuru soğanı ve eşsiz baharatlarıyla daha çok etsiz olarak yapılan bir köftedir.

- Pirpirim Salatası: Pirpirim semizotunun yörede yaygın olarak bilinen adıdır. Yemeği ve cacığı sıklıkla sofraları süsleyen pirpirim salatası ile de sofraları şenlendiriyor. Özellikle nefis et yemeklerinin yanında mideyi oldukça rahatlatan bol limonlu bir salata olarak unutulmayan bir tat damaklarda bırakıyor.

- Meyir Çorbası: Ana malzemesi yoğurt olan içerisine konulan nohut, dövme, patlıcan ve soğan gibi tatlarla enfes bir çorbadır. Doyurucu ve faydalı bir çorba olarak tanınıyor.

- Yarpuzlu Köfte: Kuşbaşı kuzu eti, dana kıyma, bir çeşit yabani nane olan yarpuz, nohut ile bulgur başlıca malzemeleri. Kalabalık sofralarda baş tacı bir yemek olan yarpuzlu köfte misafirlere mutlaka ikram edilen lezzetlerden biridir.

- Tene Helvası: Adıyaman'ın en meşhur tatlılarından biridir. Nişasta, pekmez ile tereyağı kullanılarak yapılıyor. Üzerine ise ceviz serpiliyor. Oldukça sevilen bir tatlıdır.