"Koç Burcu - Özellikler"

Daha çok ateş grubu ve erkeksi değişken yapılara sahip olan koç burcu oldukça farklı bir gruptur. Koç burcunun yönetici gezegeni mars olarak bilinmektedir. Birçok özelliklerinden birkaçı olan hırslı ve sabırlı olmaları ile bilinmektedirler.

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, Selvi, ak diken

Koç Burcu Fiziksel Özellikleri

Koç burçları fiziksel olarak çok belirgin özellikler sahip olan grup olarak bilinmektedir. Özellikle bu grup bireylerinin boyları uzunca ve beyaz tenli oldukları bilinmektedir. Bireylerin büyük kısmı sinirli ve fevri özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Fakat genel olarak merhametli ve şefkatli insanlar olarak bilinmektedir.

Özellikleri arasında kızlarda uzun boy, siyah saç, belirgin bir yüz yapısı ve güzel bir burun bulunmaktadır. Bireylerin büyük kısmının saçları dalgalı ve bakımlı durmaktadır. Özellikle bu burç bireylerin en sevdikleri renk olarak ateş kırmızısı ve narçiçeği bilinmektedir.

Koç Burcu Kişisel Özellikleri

Koç burçları kişisel olarak çabuk sinirlenebilen bireyler olarak bilinmektedir. Arkadaş çevresi ve aileleri tarafına gözü kara olarak nitelendirilmelerine rağmen birçok durumda şefkatlidirler. Özellikle bazı bireylerde uğurlu taş kavramı bulunmaktadır. Bu burçların yaygın uğurlu taşları pırlanta, yakut, ameist ve demir olarak bilinmektedir.

Vücutlarına taktıkları aksesuarlar da bu taşlar ağırlıkta olmaktadır. Marsın dünya üzerindeki çekimlerinden dolayı bu bireylerin uğurlu sayıları 9 olarak belirlenmiştir. Özellikle işlerinin en yolunda gittiği ve kendilerini en şanslı hissettikleri gün olarak haftanın ikinci günü seçilmiştir. En şanslı gün olarak belirlenen Salı günü daha çok işlerini halletmektedirler.

Koç Burcu Zayıf Özellikleri

Koç burçları en zayıf özellikle olarak aşırı ve hızlı sinirlenmeleri olmaktadır. Özellikle Venüs’ün çekimi nedeniyle vücutlarında oluşan aşırı kas kasılmaları nedeniyle bu durum yüksek seviyelere çıkmaktadır. İlk olarak bu bireylerin karşıt burcu terazidir. Bu nedenle terzi burcundan bireylerle karşı karşıya gelmemelerinde faydalar bulunmaktadır.

Bireylerin diğer özellikleri ise okul ve eğitim hayatlarında potansiyellerinin farkında olmamalarıdır. Daha çok bu bireylerin kendilerinin yeteri kadar çalışmalarını görseler dahi eksik farkındalıktan dolayı başarısızlık olmaktadır. Bu gibi zayıf özellikler nedeniyle kesinlikle dikkatli olmalarında fayda vardır.

Koç Burcu Güçlü Özellikleri

Kesinlikle koç burçlarının en güçlü özellikleri arasında cesaretleri gösterilmektedir. Öyle ki birçok insanın düşünemeyeceği bile durumlarda gözleri kapalı olarak gidebilirler. Genellikle kendilerinden beklenilen performansın üzerinde işlev gösterirler. Diğer en önemli durumları ise aşırı şanslı bireyler olarak bilinmektedir.

Bu burçların en sevdikleri şehirler olarak floransa, Verona, Marsilya, birminghom ve saragosa olarak bilinmektedir. Bu bireyler özgürlükçü ruha ve garantici işler arasında kalmışlardır. Özellikle bu bireyler kendilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü durumlara saygı ile yaklaşmaktadır. Arkadaşları ve aileleri ile vakit geçirmekten oldukça keyif almaktadırlar.

Bireylerin aileleri ve arkadaşlarıyla yapmak istedikleri aktiviteler arasında piknik yapmak ve beraber bir akşam yemeği tarzındadır. Özellikle ailelerine karşı koruyucu oldukları için akşam yemeklerinden oldukça zevk almaktadırlar. Toplumun çoğuna göre dışarıda sosyal olarak bulunmak yerine ev içerisinde vakit geçirmekten hoşlanırlar.

Koç Burcu İyi Özellikleri

Koç burcu bireyler daha çok tutkulu ve sadakatli bireyler olarak bilinmektedirler. Özellikle koç burçlarında iki kişi için bile yeterince enerjisi bulunur. Özellikler bireylerin âşık olması durumunda ilişkileri kıskanmadan dolayı gelgitler yaşaması muhtemeldir. Özgürlüklerine dükün oldukları ve ailelerine değer verdikleri için bu duruma ters düşen ilişkiyi bitirmeleri normaldir. Fakat eğer karşı tarafı haklı buluyor iseler birçok insanı acımasızca yargılayabilirler.

Özellikle koç burcu kadınları için en sevilen ve kullanılan metal demir metali olarak bilinmektedir. Özellikle koç burcu en sevdikleri çiçek olarak lale, gelincik, renkli sardunya ve hanımeli tercih etmektedirler. Genellikle hoşlarına giden ve sevdikleri ağaçlar ise karaçam, Selvi ve akdiken olarak bilinir. Özellikle bu burçlar sevdikleri insanlar ile pikniğe veya geziye gittiklerinde bu bitkileri çevrelerinde isterler.

Koç Burcu Kötü Özellikleri

Koç burcu bireylerin en nefret ettikleri durumlar arasında görmezden gelinmesi durumlarıdır. Özellikle bu gibi özellikleri nedeniyle kibirli ve benmerkezci davranmaları normaldir. Özellikle inatçı ve umursamaz olmaları nedeniyle arkadaşları ve ailesi tarafınca sık şikâyet edilirler. Kıskanç ve bazı durumlarda oluşan sinir krizleri ilişki durumlarını olumsuz etkileyebilirler.

Bazı durumlarda sabırsız ve peşin yargılı davranmalarından dolayı birçok defa haksız düşme durumları oluşabilir. Bazı insanlar ile olan olumsuz ilişkileri nedeniyle iş hayatına da olumsuz yansıyacağı bilinmektedir.