İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik İcra Müdürlüğü’nde görevli İcra Müdür Vekili Zübeyde A.'nın, 3’üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale ettiği iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Zübeyde A.'nın, müdürlükte görevli memurlara durumu söylemesi üzerine ortaya çıkan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının savcılık ifadesinde, borçlarından dolayı acil ödeme yapması amacıyla geçici bir süreliğine 219 bin TL’yi 3’üncü bir kişiye havale ettiğini, ancak daha sonrasında bu parayı yerine koyacağını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Zübeyde A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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