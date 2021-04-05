MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı
GeriGündem İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

BURSA’nın İznik ilçesinde 3'üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL aktardığı öne sürülen İcra Müdür Vekili Zübeyde A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik İcra Müdürlüğü’nde görevli İcra Müdür Vekili Zübeyde A.'nın, 3’üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale ettiği iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Zübeyde A.'nın, müdürlükte görevli memurlara durumu söylemesi üzerine ortaya çıkan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının savcılık ifadesinde, borçlarından dolayı acil ödeme yapması amacıyla geçici bir süreliğine 219 bin TL’yi 3’üncü bir kişiye havale ettiğini, ancak daha sonrasında bu parayı yerine koyacağını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Zübeyde A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi