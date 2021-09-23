İstanbul'da 'iğrenç' tuzak! İddialar dehşete düşürdü

Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- İddiaya göre, Beyoğlu'nda galericilik yapan Hüseyin Çınar (34) , yaklaşık 7 ay önce, sosyal medya aracılığıyla, Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Çınar ile B., bir süre sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başladı.
Aslıhan B., bir süre sonra kendisinin ve ailesine ait şirketin borçları olduğunu, bunu ödeyemezse evlenmelerinin gecikeceğini belirterek sözlüsünden para istedi. Hüseyin Çınar , tanıdıklarından da borç alarak toparladığı 280 bin lirayı Aslıhan B.'ye verdi. Ekonomik durumu kötü olduğu öğrenilen asistan doktor Aslıhan B., ilerleyen zamanlarda da sözlüsünden para istemeye devam etti. Kredi kartlarının borçlarını Hüseyin Çınar'a ödeten Aslıhan B., öğrenci kardeşinin masrafları ile tatil parasını da ödettirdi.
SÖZLÜSÜNE TUZAK KURDU
Pendik'te bir hastanenin kulak burun boğaz servisinde asistan doktordur. Burada buluşmak için gittim. Gittiğimde ‘Şu an çıkamıyorum’ dedi. Otoparka inmemi istedi. Otoparka inince aracını göremedim. Daha sonra bana ‘eve geç geliyorum canım’ dedi. Eve geçtikten 5-10 dakika sonra kendisi girdi. Girdikten sonra ‘canım ne haber’ der demez arkasından iki kişi girdi. Birisi komiser olduğunu iddia etti, diğeri de polis kimliğini göstererek ‘ben polisim’ dedi. Aslıhan B.'nin akrabaları olduğunu söylediler. Daha sonra beni koltuğa oturttular. Aslıhan’ın borçları olduğunu bunları benim üstlenmemi söylediler. Beni darp etmeye başladılar.
Darp ettikten sonra kafama silah dayadı. Ardından eve 3 kişi daha girdi. Bu kişiler de beni darp etmeye başladı. Hakaret ve küfür ettiler. Üzerimi soyarak cinsel organlarıyla beni taciz ettiler.
Ardından bana bazı evraklar ve kağıtlar imzalattılar. Beni dövmeye başladılar. Vücudumda morluklar var. Bununla ilgili darp raporu aldım. Kafama sıkıp faili meçhul kalabileceğini, emniyette de adıma bir takım çalışmalar yaparak her türlü suça alet edebileceklerini söylediler. Ailemden kalan mülkümü satmamı ve satarak zorla imzalattırdıkları senetlerin borçlarını ödememi istediler. 260 bin lirayı bulan 2 ayrı senet imzalattılar. İkinci senet 70 bin liraydı. Kendini polis olarak tanıtan kişi ‘bu da bizim buraya gelme masrafımız’ dedi.
Kafama silah dayayarak, bu senedi de imzalattılar. Korkudan senetleri imzalamadım.
Eski sevgilim Aslıhan B. ise bana bir iğne hazırladığını, bu iğneyi bana yaptıklarında kalp krizinden ölebileceğimi, raporlara bu şekilde geçireceklerini söylediler. Sonra beni yaka paça dışarı attılar. Siyah bir araca bindirdiler" diye konuştu.
Çınar'ın avukatı Oğuzhan Veli Aras ise "Olaydan haberimiz olur olmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Suçlar zaten resen kovuşturmaya tabi suçlar. Müvekkilim bu süreç içerisinde hem gaspa uğradı, hem nitelikli yağma, hem de hürriyeti tahdit suçuyla karşı karşıya kaldı. Suç duyurumuzu yaptıktan sonra ek delillerimizi sunduk. Zaten olayı duyduğunuz zaman kanınızı donduracak nitelikte insan onuruna yaraşmayacak muamelelerle karşı karşıya kaldı. Kendisinin saati, cüzdanındaki, para ve golden cinsi köpeği gasp edildi" dedi.