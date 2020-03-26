İstanbul'da hangi semtler evde kaldı? Dikkat çeken harita...

Bütün dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınını en azından yavaşlatmak için insanların evlerinde kalması isteniyor. Çalışma koşulları evde kalmaya izin veren insanlar, çağrılara uyarak evlerinde kalıyorlar. Ancak bu herkes için geçerli değil. Birçok insan normal akışında işine gitmeye devam ediyor.

Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk, 2013 yılında Silikon Vadisi’nde Veloxity isimli şirketi kurdular. Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan şirket, İstanbul’daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek salgın sırasında İstanbul’un dolaşım haritasını çıkardılar. Akıllı telefonunun dolaşım verileri, 17 Mart tarihinde başlanarak 7 gün boyunca takip edildi. Toplanan dolaşım verileri daha sonra şirket tarafından analiz edildi.

Yapılan araştırmaya göre 17 Mart’tan başlayarak 7 gün boyunca en fazla evde kalan İstanbul semtleri; Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu. En az evde kalan İstanbul semtleri ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz oldu.

Şifketin CEO’su Bahadır Kuru, grafikte yer alan karesel alanların, o alanda yaşayan insanları ifade ettiğini söyledi. 150 x 150 metre büyüklüğünde olan karesel alanların en yeşil olanları en fazla evde kalan insanları ifade ederken en kırmızı olan kareler ise en az evde kalabilen insanları ifade ediyor.

Kuru, en yeşil alandaki insanların bir haftada 10 ile 25 karesel alanı ziyaret ettiğini, bunun da günlük olarak 1 ile 3 arasında alana denk geldiğini söylüyor. En kırmızı olan karesel alandaki insanlar ise bir haftada 80 ile 130 alana gitmişler. En kırmızı karelerdeki insanlar bu dolaşım verileri ile en yeşil karedeki insanlardan 8 kat daha fazla dolaşmış görünüyorlar.

Yapılan çalışma, İstanbul’un bir haftalık dolaşım haritasının yanında toplu taşıma ve harita uygulaması CityMapper’ın verileri, İstanbul’daki toplu taşıma kullanımının düştüğünü gösteriyor. Okulların tatil edilmesinden önde yüzde 93 olan İstanbul’daki toplu taşıma kullanımı, 23 Mart Pazartesi günü yüzde 11 seviyelerine düştü.