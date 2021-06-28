Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Karpat Polat ise, bu kişiyle iş üzerine konuştuklarını eşine söyledi. 2020 yılına gelindiğinde Karpat Polat, eşinden tamamen uzaklaştı. 2021 yılı şubat ayında Yeniköy’e gideceğini söyleyen Karpat Polat’ı Ortaköy’de bir arkadaşı gördü ve Ebru Polat’a iletti. Çift arasındaki ilişki iyice gerginleşti. Ebru Polat, eşinin eski aşkı ve evli olan Burcu K. ile yasak aşk yaşadığını ve yeni bir hayat kurduğunu öğrendi.



‘O KADIN AĞIR SUÇLU’

Ebru Polat, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Ebru Polat’ın avukatı, “Evli oldukları dönemde eşinin Burcu K. ile birlikte Amsterdam’a tatile gittiklerini öğrenen Ebru Polat, çocuğuna hamile olması ve eşinin defalarca özür dilemesi üzerine affetmiştir. Eşinin 2020 yılından beri eski aşkı olan Burcu K. ile zina ilişkisi yaşadığını, çeşitli otellerde birlikte olduklarını öğrenen Ebru Polat’ın hayatı altüst olmuştur” dedi.

İhanet olayının ardından ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtıklarını dava dilekçesinde belirten Ebru Polat’ın avukatı, “Evli ve bir çocuk annesi olan Burcu K., Karpat Polat’ın yıllar önce Amsterdam’a birlikte gittiği aynı kadındır. Çiftin en son Amerika’ya gitmek için bilet aldığı, Ebru Polat’ın boşanma davası açtığı mahkemeden korunma istemesi üzerine uçuşları iptal edilmiştir. Ebru Polat’ın eşiyle olan evliliğini sona erdirmesinde Burcu K. ağır kusurludur. İtibarı zedelenen ve onuru ayaklar altına alınan Ebru Polat’ın çektiği acı ve üzüntüler nedeniyle 100 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

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