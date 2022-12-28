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Bursa'da dehşete düşüren görüntüler! Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı

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#Bursa#Yıldırım#Çocuğa Şiddet
Bursada dehşete düşüren görüntüler Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:08

Bursa’da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan Hanan Ramadan (32) ile kocası Rayyan El İsa (37), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde Hanan Ramadan’ın, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü.

Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

ŞİDDET ANLARINI KAYDEDİP, POLİS ŞİKAYET ETTİ

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi.

Bursada dehşete düşüren görüntüler Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı

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Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

Bursada dehşete düşüren görüntüler Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı

AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

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