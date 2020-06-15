Bursa Adliyesi'nde koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

Daha önce İnfaz Bürosu'nda çalışan bir memurun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı.

Bursa Adliyesi'nde bu kez İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen vakalar üzerine karantina uygulamasına başlandı. Mahkeme başkan ve heyeti dahil personeli 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.



