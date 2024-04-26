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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar KKTC'de

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#KKTC#Öğretmen#Milli Savunma Bakanı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar KKTCde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 11:54

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti. Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler'i, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı. Güler, Ertuğruloğlu ile havaalanında bir süre sohbet etti. (DHA

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#KKTC#Öğretmen#Milli Savunma Bakanı

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