Kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu... Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında eğitimli köpek sayısı artırıldı

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ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

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312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

PAÇASI PARÇALANAN PANTOLONUN CEBİNDEKİ CÜZDANDAN KİMLİK VE KREDİ KARTLARI ÇIKTI

Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

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Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

ÜZERİNDE DOKU OLMAYAN KEMİK PARÇALARI İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Üzerinde doku olmayan kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilirken, Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg, DNA örneği vermek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi. Dün annesi Angela Berzeg ile birlikte geldiği Gönen Devlet Hastanesi’nde kan örneği veren Nisa Berzeg, İstanbul’a dönerken, yapılan karşılaştırma sonucu, kemik parçasının 315 gündür kayıp olan Korhan Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.

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4 KADAVRA KÖPEĞİ İLE İZ SÜRÜLÜYOR

Korhan Berzeg’in kıyafet ve eşyaları ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede, 24 Nisan’da başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor. 1 kadavra köpeği ve 59 olan personel sayısı artırıldı. Ekipler, 4 kadavra köpeğiyle Korhan Berzeg'in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu Mahallesi ve Gelgeç Mahallesi’ndeki ormanda arama çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, diğer kemik parçalarının, hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taramasını kadavra köpekleri ile detaylı olarak yürütürken, arazinin engebeli ve sık bitki örtüsü ile kaplı olması çalışmaları güçleştiriyor.