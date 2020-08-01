Alp Erkin kimdir? Daha önce bir köpeği daha öldürmüş!

Alp Erkin, komşusunun evinin bahçesine girerek köpeğini öldürmesi ile gündemde yer almaya başladı. Elektrik üzerine işler yapan bir şirkette Genel Müdür olarak görev yapan Alp Erkin, daha önce de mahallesinde bir köpeği arabayla ezerek öldürdüğü iddiasıyla sosyal medyanın konuşulan ismi oldu.

7 YIL ÖNCE DE EZMİŞ

İddiaya göre Alp Erkin 2013 yılında da yine aynı sokakta ikamet eden Zafer Önal’a ait olan bir köpeği otomobiliyle ezerek öldürdü. Konu hakkında Hürriyet’e konuşan Zafer Önal, “7 yıl önce dolaştırmak için çıkarttığım köpeğimi de arabasıyla ezerek öldürdü. Köpeğim benim kollarım arasında öldü, Alp Erkin ve oğlu o zaman camdan çıkıp gülerek izlediler benim köpeğime sarılarak ağlamamı. Bu insanlar normal insanlar değil” dedi.

ÇALIŞTIĞI FİRMANIN BAYİLİK ANLAŞMASI İPTAL OLDU

2019 cirosu 21.4 milyar dolar olan, 95 bin kişinin çalıştığı ABD’li Eeton Corporation şirketi ise sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada “Alp Erkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” denildi.