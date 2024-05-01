×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türk mühendisin ölümü sevenlerini üzdü

Güncelleme Tarihi:

#Köln#Yusuf Kızıltaş#AVRUPADAN HABERLER
Türk mühendisin ölümü sevenlerini üzdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:31

Almanya’nın Köln kentindeki Ford fabrikasında makine mühendisi olarak çalışan Yusuf Kızıltaş (43), pazar akşamı aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların iç kanamayı durdurduktan sonra yoğun bakıma aldığı Kızıltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

ÇEVRESİNDE neşeli ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Yusuf Kızıltaşı’ın yoğun bakımda olduğu saatlerde hastane çevresindeki araç trafiği kilitlendi. Kızıltaş’ın cenaze namazı, Ehrenfeld Merkez Camii’nde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün tarafından kıldırıldı. Cenaze namazı iş günü olmasına rağmen Köln’deki sevenleri, akrabaları, hemşerileri, Ford fabrikasından arkadaşlarının yoğun katılımıyla kılındı. IGMG Genel Başkanı Ergün, “Burası en büyük derstir. Sizlerin şahitliğinize göre Allah kulunu karşılayacak, iyi ya da kötü demenize göre muamele edecek” dedi. Yusuf Kızıltaş’ın gençlere yönelik görev aldığı Köln Fatih Camii imamı Mustafa Topatan ise “Yusuf çok sevdiğim cami gençlerinden biriydi. Onun için arkadaşlara ‘Onun günahını sizin sevabınıza tercih ederim’ diye takılırdım. Hayır, hasenat işlerinde hep önden giderdi” diye konuştu. Kızıltaş’ın cenazesi bugün Trabzon’un Köprübaşı İlçesi Güneşli köyünde defnedilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln#Yusuf Kızıltaş#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!