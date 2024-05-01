Türk mühendisin ölümü sevenlerini üzdü

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ÇEVRESİNDE neşeli ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Yusuf Kızıltaşı’ın yoğun bakımda olduğu saatlerde hastane çevresindeki araç trafiği kilitlendi. Kızıltaş’ın cenaze namazı, Ehrenfeld Merkez Camii’nde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün tarafından kıldırıldı. Cenaze namazı iş günü olmasına rağmen Köln’deki sevenleri, akrabaları, hemşerileri, Ford fabrikasından arkadaşlarının yoğun katılımıyla kılındı. IGMG Genel Başkanı Ergün, “Burası en büyük derstir. Sizlerin şahitliğinize göre Allah kulunu karşılayacak, iyi ya da kötü demenize göre muamele edecek” dedi. Yusuf Kızıltaş’ın gençlere yönelik görev aldığı Köln Fatih Camii imamı Mustafa Topatan ise “Yusuf çok sevdiğim cami gençlerinden biriydi. Onun için arkadaşlara ‘Onun günahını sizin sevabınıza tercih ederim’ diye takılırdım. Hayır, hasenat işlerinde hep önden giderdi” diye konuştu. Kızıltaş’ın cenazesi bugün Trabzon’un Köprübaşı İlçesi Güneşli köyünde defnedilecek.