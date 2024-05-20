Berlin rengarenk

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:17
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Almanya’nın başkenti Berlin’de hafta sonu düzenlenen ‘Berlin Kültürler Karnavalı’nı 650 bine yakın kişi izlerken, unutulmaz anlar ve anılar yaşandı.
Türklerin ve Türkiye kökenlilerin yoğun olduğu Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg kesimindeki Kültürler Karnavalı’nda 59 araç ve 3 bin 500 kişinin katıldığı bir geçit töreni düzenlendi. Farklı uluslardan, farklı kültürlerden rengarenk kıyafetleriyle katılımcılar kendi bölgelerinin müzikleri, dansları ve farklı performanslarıyla izleyicileri büyülediler. Brezilya’nın ünlü ‘samba’, Çin’in ‘aslan dansına’ kadar farklı gösterilere eşlik eden izleyiciler hem unutulmaz anlar yaşadılar hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.‘HER TÜRKLÜ DIŞLAMAYA KARŞIYIZ’
Kreuzberg’in ‘Blücher Meydanı’na kurulan dev sahnede dünyanın çeşitli kesimlerinden gruplar, sanatçılar şarkı ve türkülerle izleyicileri büyülerken, çocuklar için tiyatro etkinlikleri de düzenlendi. Ziyaretçiler ayrıca karnaval boyunca bölgede kurulan stantlarda çeşitli kültürlere ait yiyecek ve içeceklerin tadına bakma fırsatı da buldular. İlk kez 1996 yılında Almanya
’da ırkçı saldırılara karşı düzenlenen Berlin Kültürler Karnavalı
, daha sonraki yıllarda geleneksel hale geldi. Pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen karnaval, geçen yıl ve bu yıl yeniden düzenlendi. Berlin Kültür Senatörü Joe Chialo, ‘Kültürler Karnavalı’nı, ‘birliktelik, bir araya gelme şenliği’ olarak niteledi. Organizatörler de, “Biz her türlü dışlamaya, ırkçılığa, Yahudi, Roman karşıtlığına, siyahi, Müslüman karşıtlığına karşıyız” diyerek çok renkli ve çok kültürlü bu etkinliği sürdüreceklerini vurguladılar.