Berlin rengarenk

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Türklerin ve Türkiye kökenlilerin yoğun olduğu Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg kesimindeki Kültürler Karnavalı’nda 59 araç ve 3 bin 500 kişinin katıldığı bir geçit töreni düzenlendi. Farklı uluslardan, farklı kültürlerden rengarenk kıyafetleriyle katılımcılar kendi bölgelerinin müzikleri, dansları ve farklı performanslarıyla izleyicileri büyülediler. Brezilya’nın ünlü ‘samba’, Çin’in ‘aslan dansına’ kadar farklı gösterilere eşlik eden izleyiciler hem unutulmaz anlar yaşadılar hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.

