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Belçika’da büyük buluşma

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#Almanya#İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’da büyük buluşma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:50

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı, ‘Kardeşlik ve Dayanışma Programı’ kapsamında Belçika’nın Hasselt kentinde 15. IGMG Genel Kurulu’nu yaptı. Programa yüzlerce otobüs, binlerce özel araçla yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

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19 MAYIS Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen programın ilk bölümüne sadece aralarında Japonya, Avustralya, ABD ve Kanada’nın da bulunduğu 43 ülke ve bölgeden gelen delegeler alındı. IGMG’nin yeni tüzüğü burada 1114 delegenin onayına sunuldu. Oylamada, içerisinde logo ve mütevelli heyeti değişikliği de delegelerin yaklaşık tamamının onayıyla kabul edildi. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, teşkilatın Türkiye depreminden Suriye’de yapılan evlere Gazze’ye yapılan insani yardımlara, Avrupa ülkelerine kazandırılan yüzlerce eğitim ve cami külliyelerinden örnekler vererek çalışmalarını anlattı.

Belçika’da büyük buluşma

Belçika’da büyük buluşma

Belçika’da büyük buluşma
‘KIYAMET SABAHINA KADAR...’
Filistin’de çok büyük bir zulüm yaşandığını belirten Ergün, “İnsan hakları ihlallerinin olduğu, savaş suçunun bile artık sayılamaz hale geldiği toplu yıkımlarda hastaneler bombalanıp okullar, ibadethaneler ateşe veriliyor. Maalesef savaş hukukuna riayet edilmedi. Mersin Limanı’ndan içi gıda dolu 250 TIR’ı Gazze’ye gönderdik, yine göndereceğiz. Siz hep mazlum ve mağdurun yanında oldunuz. Afganistan’da, Somali’de, Haiti’de, İtalya’da oldunuz. Değerli kardeşlerim, Allah, teşkilatımızın bu ibadet ve bu cihat aşkını kıyamet sabahına kadar daim kılsın.

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‘BERABER YÜRÜDÜK’
Dünya Uygur Türkleri Başkanı Dolkun İsa da Uygur ve Kazak Türkleri başta olmak üzere yaklaşık 25 milyon Müslüman’ın Doğu Türkistan’da Çin yönetiminin baskı, zulüm ve acımasız soykırım vahşeti ile toptan yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söyledi. İsa, “IGMG, maddi ve manevi desteği ile hep yanımızda oldu. Davamızı uluslararası platforma taşımamızda beraber yürüdük” dedi.
Kardeşlik ve Dayanışma Günü’nde çok sayıda genç sanatçı da sahne aldı. Hacivat-Karagöz, Karınca Kadir, Karınca Esma, Nasrettin Hoca tiplemeleri binlerce çocuğu eğlendirdi. Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev’in IGMG için yaptığı eseri coşku ile dinlendi. Yine Kuzey Makedonyalı sanatçı Mesut Kurtis’in ilahileri de heyecanla dinlenirken, genç sanatçılardan Erkan Ak, M. Ali Erdem, Ahmet Berber ve Hasan Hüseyin de performanslarıyla büyük alkış aldı.

 

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#Almanya#İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)#AVRUPADAN HABERLER

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