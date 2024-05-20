Yapay zekaya dikkat! ‘Riskleri ve fırsatları iyi bilmek gerekiyor!’

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TMMB yöneticilerinden matematik mühendisi Bülent Aydın tarafından ‘Dikkat Dikkat! Yapay Zeka’ başlığı altında sunulan toplantıda yapay zekayla ilgili gelişmelerin tarihi, günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan kavramların yanı sıra, insanlığın geleceği açısından riskli yanları, bu riskleri azaltmayı ya da önlemeyi hedefleyen girişimler ve önlemler ele alındı. Aydın, insanların makinaların üretim süreçlerine girmesiyle işlerini kaybetme endişesinin yeni bir şey olmadığını hatırlattı. 19’uncu yüzyılın ilk yıllarındaki İngiltere’deki (tekstil sektöründe) ve 20’nci yüzyılın ilk yıllarında Amerika’daki (üretim bandı uygulaması-Fordizm) gelişmelerini örnek veren Aydın, “Günümüzde de ‘işlerimiz ne olacak?’ diye soranlar var. Bu haklı bir soru. Evet bu gelişmeden bazı insanların korkması lazım. İşlerini kaybedebilirler. Ancak bu süreç yeni işleri de ortaya çıkaracaktır” dedi.

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KARŞIMIZDA ZEKİ BİR MAKİNE VAR

Öte yandan kullanıcılarının girdiği bilgileri de toplayarak sürekli büyüyen bir hafızaya ve giderek hızlanan işlem yeteneğine sahip olan yapay zekanın gelişimi için büyük şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarına işaret eden Aydın, bu sürecin geleceğine ilişkin bazı sorulara şimdiden yanıt vermenin zor olduğunu kaydetti. Bir soru üzerine “Yapay zekanın insan yaratıcılığını geçebileceğini sanmıyorum” diyen Aydın, diğer taraftan da “Karşımızda zeki bir makine olduğunu” dikkatten kaçırmamak gerektiğini vurguladı. Yapay zekadan yararlanmak için onun ‘tanımak, öğrenmek ve risklerini bilmek’ gerektiğini hatırlatan Aydın, Avrupa Birliği’nin yapay zekanın risklerini sınırlamayı hedefleyen Yapay Zeka Yasası ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü gibi yasal düzenlemeleri bu alanda atılmış ileri adımlar olarak değerlendirdi. Frankfurt ve çevresindeki üniversitelerde yapay zeka konusuyla ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin de izlediği toplantının sonunda, TMMB’nin önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili hem üyelerine, hem de topluma yönelik bilgilendirici etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.