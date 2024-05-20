Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet!’le başladı

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Bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen festival, Frankfurt’un, göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinden Gallus’ta, aynı adı taşıyan tiyatroda devam ediyor. Festivalin resmi açılışının gerçekleştirildiği gecede yapılan konuşmalarda, Almanya’da çok kültürlülüğün en yoğun olarak yaşandığı metropollerden Frankfurt’ta gerçekleştirilen bu festivalin, artık kentin toplumsal ve kültürel yaşamının bir parçası haline geldiği vurgulandı.

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Açılışa başından beri festivali destekleyen Frankfurt Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Başkanı Hilime Arslaner de katıldı ve belediyenin desteğinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Ziraat Bankası ve Türk Hava Yolları’yla, Frankfurt ve çevresinden çeşitli özel kuruluşların da desteklediği festival, 4 Ocak’ta yitirdiğimiz Onursal Başkanı tiyatro, sinema ve ses sanatçısı Ayla Algan’a adandı. Alganl’la birlikte Türkiye’de tiyatro sanatına büyük katkıları olan Haldun Dormen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Tamer Levent’in de Onursal Başkan olarak büyük katkılarda bulunduğu festival, bu yıl 20’nci yaşını kutlayan ‘Tiyatro Frankfurt’u oluşturan kültür gönülleri tarafından gerçekleştiriliyor.

FARELER VE İNSANLAR SAHNELENDİ

Açılışta Meclis Başkanı Arslaner, Başkonsolos Tunçer, festivalin Onursal Başkanı Tamer Levent ile Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu’nun konuşmalarının ardından aralarında Hürriyet’in de yer aldığı kurum ve kuruluşlara, festivale verilen destekten dolayı teşekkür plaketi verildi. ‘Yaşasın tiyatro’ ve ‘Sanata evet’ mesajlarıyla başlayan festivalin açılışının ardından İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından ‘Fareler ve İnsanlar’ oyunu sahnelendi.