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Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet!’le başladı

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#Almanya#Frankfurt Türk Tiyatro Festivali#AVRUPADAN HABERLER
Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet’le başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:33

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin resmi açılışı da, bir gün önce Ayla Algan’a adanan özel açılış programında olduğu gibi ‘Sanata Evet!’ mottosuyla başladı.

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Bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen festival, Frankfurt’un, göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinden Gallus’ta, aynı adı taşıyan tiyatroda devam ediyor. Festivalin resmi açılışının gerçekleştirildiği gecede yapılan konuşmalarda, Almanya’da çok kültürlülüğün en yoğun olarak yaşandığı metropollerden Frankfurt’ta gerçekleştirilen bu festivalin, artık kentin toplumsal ve kültürel yaşamının bir parçası haline geldiği vurgulandı.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet’le başladı

Türk Tiyatro Festivali Onursal Başkanı Tamer Levent, Frankfurt Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Hürriyet Avrupa Tesis Müdürü Önder Çerik, THY Frankfurt Müdürü H. Serkan Binyar, Ziraat Bankası Frankfurt Genel Müdürü Murat Gündoğdu.

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Açılışa başından beri festivali destekleyen Frankfurt Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Başkanı Hilime Arslaner de katıldı ve belediyenin desteğinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Ziraat Bankası ve Türk Hava Yolları’yla, Frankfurt ve çevresinden çeşitli özel kuruluşların da desteklediği festival, 4 Ocak’ta yitirdiğimiz Onursal Başkanı tiyatro, sinema ve ses sanatçısı Ayla Algan’a adandı. Alganl’la birlikte Türkiye’de tiyatro sanatına büyük katkıları olan Haldun Dormen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Tamer Levent’in de Onursal Başkan olarak büyük katkılarda bulunduğu festival, bu yıl 20’nci yaşını kutlayan ‘Tiyatro Frankfurt’u oluşturan kültür gönülleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet’le başladı

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu.

FARELER VE İNSANLAR SAHNELENDİ
Açılışta Meclis Başkanı Arslaner, Başkonsolos Tunçer, festivalin Onursal Başkanı Tamer Levent ile Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu’nun konuşmalarının ardından aralarında Hürriyet’in de yer aldığı kurum ve kuruluşlara, festivale verilen destekten dolayı teşekkür plaketi verildi. ‘Yaşasın tiyatro’ ve ‘Sanata evet’ mesajlarıyla başlayan festivalin açılışının ardından İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından ‘Fareler ve İnsanlar’ oyunu sahnelendi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ‘Sanata Evet’le başladı

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#Almanya#Frankfurt Türk Tiyatro Festivali#AVRUPADAN HABERLER

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