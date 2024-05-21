Büyükelçilik rezidansında ‘Türk-Ege lezzetleri’ tanıtıldı

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve şifa temelinde geliştirilen Türk mutfağının birbirinden lezzetli ve atıksız reçetelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte, UNESCO Dünya Miras Alanlarının da bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinin video tanıtımı yapıldı. Londra’da mukim yabancı diplomatlar, Birleşik Krallık makamları ve Türk toplumundan isimlerin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının aileyi ve toplumu birleştirici rolüne dikkat çekti.

İNCELİKLERİNİ PAYLAŞTILAR

Zeytinyağlı Ege-Akdeniz yemeklerinin sağlıklı ve sürdürülebilir özelliklerini vurgulayan Büyükelçi Ertaş, ‘sıfır atık’ ilkesinin geleneklerimizin bir parçası olduğunu, Türk mutfağının geleneksel olarak bu ilkeye dayandığını, Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesinin de toplum tarafından sahiplenildiğini ifade etti. Etkinlikte ayrıca tanınmış şef Hüseyin Özer ile zeytinyağı üreticileri Ayşe Özgür ve Asena Balsarı da birer konuşma yaparak katılımcılarla geleneksel mutfak kültürümüz ile zeytin ve zeytinyağı temelli tariflerin inceliklerini paylaştılar. Ege ve Akdeniz bölgelerinden geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, konuklar ayrıca zeytinyağı tadımı yapma fırsatı da buldular.