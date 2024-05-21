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‘Anayasa İsviçre peyniri gibi’

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#Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu#Ferda Ataman#AVRUPADAN HABERLER
‘Anayasa İsviçre peyniri gibi’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:18

Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, yaşlılara ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığın açıkça yasaklanmasının anayasaya dahil edilmesi çağrısında bulundu.

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ATAMAN, anayasanın ilgili 3. Maddesini tanımlarken, yasanın bugüne kadar “İsviçre peyniri kadar deliklerle dolu” örneğini verdi. Üçüncü madde tüm insanların kanun önünde eşit olduğunu belirtiyor. Ancak bu maddede yaşlı ve cinsiyet değiştiren veya cinsiyetsiz bireyler yer almıyor. Alman Anayasa’nın kabulünün 75. yıl dönümü vesilesiyle Funke Mediengruppe gazetesine demeç veren Ataman, temel haklarla ilgili yasal boşlukların kapatılması çağrısında bulunurken, tüm insanların ayrımcılığa karşı aynı korumayı hak ettiğine dikkat çekti. Ataman, engelli kişilerin 1994 yılına kadar Almanya’daki temel haklar yasasına dahil edilmediğini hatırlattı. Eşcinsel veya transseksüel bireylerin, hâlâ cinsel ve cinsiyet kimliği temelinde yapılan ayrımcılığın yasaklanmasının anayasaya dahil edilmesini beklediklerini kaydetti. Ataman, bir demokrasinin ancak azınlıkların durumunu da iyi olması halinde iyi olacağını kaydetti.

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#Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu#Ferda Ataman#AVRUPADAN HABERLER

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