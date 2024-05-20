FDP: ‘Çalışma saatleri esnek olsun’

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FARKLI alanlarda faaliyet gösteren sendikalar, haftalık çalışma süresinin kısaltılmasını, hatta bazı çevreler haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını gündeme getirirken, hükümetin küçük ortağı FDP, günde 8 saat çalışılmasının artık ‘çağ dışı’ kaldığını ileri sürdü ve bu alanda esnek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini önerdi. FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Lukas Köhler, “Günde en fazla saat çalışma uygulamasına son verip, haftada en fazla saat çalışma uygulamasına geçmeliyiz” dedi. Artık birçok alanda iş yerine gidilmeden evden çalışıldığına dikkati çeken Köhler, “Bu durumu göz önünde bulundurup işlerin yoğun olduğu günlerde insanlara daha uzun süre, az olduğu günlerde de daha kısa süre çalışma imkânı sağlamalıyız. Bu alanda esnek yasal düzenlemelere gitmeliyiz. Böylece insanların daha verimli çalışmalarını da sağlamış oluruz” dedi. Köhler, kimya sanayi, PTT ve lojistik alanları başta olmak üzere böyle bir uygulamanın birçok alanda verimliliği artıracağı görüşünü de savundu.

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YILDA 5 MİLYON SAAT FAZLA MESAİ

Öte yandan, Almanya’da kamu çalışanlarının haftada 41 saat çalışmalarını içeren ve 20 yıldan beri uygulanan yasanın değiştirilmesi de gündeme geldi. Birçok sendika bu alanda yeni düzenlemeye gidilerek haftalık çalışma süresinin kısaltılmasını ve yapılan fazla mesailer için zamların artırılmasını talep ettiler. Ülke genelinde yapılan fazla mesailerin her geçen yıl artığına dikkat çekilirken, sadece Alman Polis Teşkilatı’nda yılda 5 milyon saatin üzerinde fazla mesai yapıldığı açıklandı.