Dresden’e 10 kişiyi yıldırım çarptı! Yaralılar var

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ALMANYA’da yaz aylarında sıcak havaların ardından meydana gelen yıldırım düşmeleri zaman zaman tehdit oluşturuyor. Pazartesi akşamı Dresden’de Elbe Nehri kıyısına düşen yıldırım sonucu bazıları ağır olmak üzere toplan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün hayatı tehlike geçirecek kadar ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü, 27 ve 30 yaşlarındaki iki erkeğin kalp krizi geçirdikten yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğünü açıkladı. Yıldırım, saat 18.00’e doğru Carusufer Nehri kıyısında Rosengarten adlı yeşil alanda düştü. Yaşları 26 ile 41 arasında değişen toplam üç kadın ve yedi erkek yaralandı. Yaralılar yıldırım çarpması sonrasında görülen, kol ve bacaklarda karıncalanma gibi tipik semptomlardan şikâyetçi oldu. Verilen bilgiye göre, tüm hastalara ilk acil tıbbi müdahale yapıldı ve daha sonra en yakındaki hastanelere nakledildi. Polis bölgeyi kordon altına aldı ve diğer yaralıları bulmak için bir helikopter görevlendirildi. Acil servisler, bölgede bulunan kişilere semptomlar göstermeleri halinde derhal tıbbi yardım almaları çağrısında bulundu.

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İTFAİYE UYARDI

İtfaiye bölge sakinlerine duyuru yaparak, “Kalbinizin hızla çarpması, tökezlemesi, kol ve bacaklarınızda uyuşma ya da karıncalanma gibi belirtiler yaşıyorsanız, lütfen derhal bir doktora görünün!” çağrısında bulundu. Alman Meteoroloji Servisi beklenemedik hava olayları nedeniyle yıldırım düşebileceği uyarısında bulundu. Özellikle yağmurlu ve fırtınalı havalarda ağaç altında veya açık alanlarda bulunulmaması uyarısı yapıldı.