Hürriyet’e 1 ay abone olma imkânı

* Şu günlerde bayiye giderek kalabalığa karışmak istemeyenler için büyük fırsat!

* Bu özel kampanyamıza katılarak Hürriyet’e abone olduğunuzda, gazetenize posta ücreti dahil sadece 95 Cent’e sahip olacaksınız.

* Bu fiyat, piyasa satış fiyatına göre yüzde 45 daha ucuzdur.

Bilgi için telefonlarımız: (P.tesi-Cuma 09.00-17.00)

06105 32 72 00 veya 06105 32 72 10

Bize e-mail ile de ulaşabilirsiniz: abone@hurriyet.de

Ya da...

Abone olmak için ayrıca gazetemizde yayımlanan abone kuponunu doldurup 06105 32 72 22’ye fakslayabilir veya adresimize postalayabilirsiniz. Kuponunuz elimize ulaştığında abonelik işlemleriniz başlatılıp, size bir mektup ile ödeme makbuzu gönderilecektir.

Yayınevi garantisi:

* Abone teslimatı Alman Postanesi tarafından yapılmaktadır. Kötü hava şartları, otobanlardaki trafik tıkanıklığı ve bölgesel posta dağıtım aksaklıkları gibi elimizde olmayan sebeplerden dolayı, özellikle Doğu Almanya ve taşra şehirlerinde gazeteniz bir gün gecikmeyle size ulaşabilir.

* Abone süresinde izine ayrılan aboneler, izin tarihlerini bize telefon ile ya da yazılı olarak bildirdikleri takdirde, gazete gönderilmeyen günler abone süresinin sonuna eklenir.

Yasal açıklama:

* Abonelik süresinin bitimine 1 hafta kala, yandaki kuponun alt kısmındaki adresimize yazılı bildirimde bulunarak, abonelik başvurunuzu iptal edip, abone olmaktan vazgeçebilirsiniz.

(Bu kampanya sadece Almanya için geçerlidir. Pazar ve tatil günleri gazete basılmaz ve gönderilmez.)