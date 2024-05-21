Cezai ehliyet yaşının 12’ye düşürülmesini istedi

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CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, ‘T-Online’ haber portalında yayınlanan makalesinde, çocuk suçluların sayısının geçen yıl hızla arttığına dikkat çekerken, “Bu nedenle cezai sorumluluk yaşının düşürülmesi konusunda açık bir tartışma yapmanın zamanı gelmiştir. Örneğin İsviçre’de cezai sorumluluk yaşı 10’dan başlıyor” diye yazdı. Almanya’da ise mevcut yasalara göre cezai ehliyet yaşı 14 olarak uygulanıyor. Ancak Linnemann, yeni bir yasal durum yaratmadan önce, çocukların ve gençlerin olgunlaşma sürecinin ileri yaşlara doğru kayıp kaymadığı sorusu üzerine geniş tabanlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna kaydetti. Linnemann, eğer böyle bir durum ortaya çıkması halinde, cezai sorumluluk yaşının 12’ye indirilmesi gerektiğini belirtti. CDU Genel Sekreteri, genç yaşta suç işleyenlerin sonuçlarını mümkün olduğunca erken katlanması gerektiğini ifade ederken, ciddi suç vakalarında ise çocukların ve gençlerin aile ortamından uzaklaştırılmasının kolaylaştırılmasından yana olduğunu yazdı. Linneman, birçok aile mahkemesi hakiminin de yıllardır bunun için çağrıda bulunduğunu vurguladı.