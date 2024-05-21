TurkishBank UK, Türk galerilere ‘Photo London Fuarı’nda sponsor oldu!

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16-19 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House’ta düzenlenen ‘Photo London’ fuarında yer alan Dirimart, Galeri Nev, Galerist, Martch Art Project, Sanatorium, Versus Art Project ve Vision Art Platform gibi galeriler ve sanatçılar, Türk sanatını uluslararası arenada temsil ettiler. TurkishBank UK, 50. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’den önde gelen sanat galerilerinin ‘Photo London’ fuarına katılımına sponsor oldu. TurkishBank UK’in 50. yıl kutlamaları 3 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen özel bir resepsiyonla başlamıştı. Gecede galeri sahipleri, sanatçılar, ‘Photo London’ temsilcileri ve TurkishBank’ın seçkin misafirlerine eşlik etti.





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‘SONUÇ ÇOK BAŞARILI OLDU’

TurkishBank UK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, “Bu özel senede, grubumuzun misyonuna paralel Türk sanatının Londra pazarına ulaşmasını desteklemek istedik, sonuç çok başarılı oldu” dedi. Börteçene, yurt dışında basının ‘Photo London 2024’e Türk damgası’ gibi başlıklarla etkinliğe dikkat çektiğini belirterek; “Bu bizim için çok sevindirici bir sonuç, Türk sanatının dünyaya açılımı için uygun şartların oluştuğunun farkındaydık ama bu kadar büyük bir ilgiyi beklemiyorduk” diye konuştu. 50. yılı kutlama programı çerçevesinde grubun fintek (Finansal teknoloji, Fintech) ekosistemi T-Gate bu yıl içinde Londra’da faaliyete geçerek bu sefer de Türk finteklerinin Londra pazarına ulaşımını destekleyecek. ‘Photo London’ TurkishBank’ın Somerset House’ta desteklediği ikinci etkinlik oldu. Destek verilen ilk etkinlik 2016 yılında ‘Masumiyet Müzesi Sergisi’ olmuştu.





ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

123 yıllık geçmişiyle TurkishBank Grubu Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Yüksek gelir grubu ve teknoloji bankacılığı başlıklarında; Açık Yatırım markası altında müşterilerine ‘Finansal Pazar yeri’ olarak hizmet verirken, T-Gate fintek ekosistemi de geleceğin işlerinin bankası olma vizyonuyla hareket ediyor. Grup 2022 yılında International Banker tarafından ‘Best Innovation in Retail Banking Turkey’ ödülüne layık görüldü. ‘Photo London’ fuarının açılışına Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, KKTC Londra Konsolosu Namık Cafer, T.C. Londra Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Başmüşaviri Ahmet Yalçın Yalçınkaya, TurkishBank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, eşi Melis Börteçene, Genel Müdür Emre Kunduracı, CEO Erhan Rauf, Grup Ofis Başkanları Kurt Börteçene ve Bars Börteçene, Bölge Müdürü Reşat Bilgin, Kuzey Londra Pazarlama Menajeri Hakkı Köker, Halkbank Londra Müdürü Taner Akçeşme, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel, Avukatlık Ofisi sahibi Kurtuluş Sarak, Vatan Catering sahibi Tuncel- Türkan Nalbantoğlu da katıldı.

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