Avrupa’da 19 Mayıs coşkusu!

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BAŞKENT Berlin’de Türkiyemspor’un Blücher Caddesi’ndeki tesisleri ve sahasında düzenlenen ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Berlin Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarları Aslı Şanlı ile Yankı Kocaefe, başkonsolosluğun muavin konsolosları ve başkonsolos yardımcısı Nagi Tayru, T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileriyle binlerce Berlinli katıldı. Şiirlerin okunduğu, spor müsabakalarının yapıldığı, halk oyunları ve Mehter Takımı’nın gösteri sunduğu etkinlik sırasında THY biletleri, bir hafta Antalya tatili ve laptop çekilişleri de yapıldı.

