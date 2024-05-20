Avrupa’da 19 Mayıs coşkusu!

BAŞKENT Berlin’de Türkiyemspor’un Blücher Caddesi’ndeki tesisleri ve sahasında düzenlenen ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Berlin Büyükelçisi Beniz Uluer Kaymak, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Büyükelçiliği Müsteşarları Aslı Şanlı ile Yankı Kocaefe, başkonsolosluğun muavin konsolosları ve başkonsolos yardımcısı Nagi Tayru, T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileriyle binlerce Berlinli katıldı. Şiirlerin okunduğu, spor müsabakalarının yapıldığı, halk oyunları ve Mehter Takımı’nın gösteri sunduğu etkinlik sırasında THY biletleri, bir hafta Antalya tatili ve laptop çekilişleri de yapıldı.ÖRF VE ADETLERİNİZİ UNUTMAYIN
Büyükelçi Şen, şenliğe katılanların bayramını kutlarken, çocuk ve gençlere “Ana diliniz Türkçeyi ve Almancayı çok iyi öğrenin; örf ve adetlerimizden kopmayın” çağrısında bulundu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını geçen yıl 29 Ekim’de kutladık. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923’te ilan edilmişti. Cumhuriyetimizin ilanına giden meşakkatli yolda 19 Mayıs 1919 ve 23 Nisan 1920 tarihleri, bizler için büyük anlam taşır” derken, ulu önderimiz Atatürk
’ün 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı da ülkenin gençlerine bayram olarak armağan ettiğini hatırlattı. Büyükelçi Şen, “Sevgili gençler, sevgili çocuklarımız, kendinizi her zaman geliştirmenizde fayda sağlayacağına inandığım birkaç ricam, küçük bir tavsiyem var; ana diliniz Türkçeyi ve Almancayı çok iyi öğrenin; örf ve adetlerimizden kopmayın, bol bol kitap okuyun; çağımızın getirdiği dijitalleşmeyi iiyi benimseyin; hem bulunduğunuz topluma, hem ülkemize, hem de dünyanın meselelerine vakıf olun, dünyayı daha iyi hale getirmek için sonuna kadar gayret edin. Sizi evladı gibi gören bir büyüğünüz olarak, ihtiyacınız olduğunda yanınızda olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyor, sizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve güzel bir şenlik günü geçirmenizi diliyorum” açıklamasında bulundu.
Başkonsolos Şanlı ile Eğitim Müşavir Vekili Karagöl de, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta da olsa milli değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatmanın, geleneklerimizi sürdürmemizin öneminin altını çizdiler. Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Berlin Türkyemspor’a, yaşlı bakım hizmeti veren Dosteli’ne ve Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği’ne teşekkür ettiler.KUNDAKLAMALAR AYDINLATILSIN
T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Anadolu Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, velilerin yanı sıra Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, Din Ataşesi Ramazan Topal da katıldı. Anadolu Üniversitesi, Maarif Vakfı, Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), Sağlık Kasası KKH gibi kurumlar da stant açtı. Duisburg’da bulunan Maarif Vakfı, çalışmalarını ve amaçlarını anlatırken, IHK meslek eğitimi konusunda bilgilendirme stantı açtı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Başkonsolos Ali İhsan İzbul 19 Mayıs’ın tarihteki anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Anma ve kutlama toplantılarının tarih ve birlik beraberlik bilincine katkısından söz eden Başkonsolos İzbul “Bugünkü gibi, milli, dini bayramlarımız vesilesiyle düzenlenen kutlamalar bir yandan gençlerimizin tarih bilincini geliştirirken diğer yandan, Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin daha da pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu etkinlikler ayrıca kültürümüzün ve tarihimizi Alman dostlarımıza en iyi şekilde tanıtarak iki ülke arasında müttefiklik ve dostluk bağlarını sağlamlaştırmaktadır. Bir kez daha görev bölgemizdeki tüm vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
’nı içtenlikle kutluyorum” dedi. Konuşmasında güncel kundaklamalara da değinirken, soruşturmaların en kısa zamanda sonuçlandırılıp faillerin gereken cezalara çarptırılmalarını beklediklerini de söyledi. Ayrıca, “Bütün STK’larımızı 10 Temmuz’da Düsseldorf’ta düzenlenecek Türk Günü kapsamında, ülkemizin ve kültürümüzün en iyi şekilde tanıtımı için stant açmaya ve varlık göstermeye davet ediyorum. Başvuruların önümüzdeki günlerde yapılması gerekiyor. Gerekli bilgiler STK’lara ulaştırılıyor” açıklamasında bulundu.BOL ALKIŞ ALDILAR
Konuşmaların ardından Ekin Derneği korosu, birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyenlere müzikal bir yolculuk yaşattı DOTEM folklor ekibinin zeybek dansları ise izleyenlerden bol alkış aldı. Düsseldorf Başkonsolosluğundaki etkinliğe iş insanları Mustafa Sayın, Hüseyin Öztaş, Gürcan Çelik katkı sunarken, Duisburglu iş insanı Erkan Dural, Velbert’te düzenlenen 2024 Atatürk Kupası’na katılan kulüplere destek verdi. Başkonsolos, iş insanlarına sponsorluk desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Erkan Dural’a da gençleri spora dayanışmaya birlik beraberliğe teşvik ettiği için ayrıca teşekkür etti. Etkinlik, Başkonsolosluk binasında yemek
ikramıyla sona erdi.NURNBERG’DE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ
Nürnberg’de ise ’19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci himayesinde ilk defa Türk bayrakları eşliğinde 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Wöhrderwiese isimli yeşil alanda müzik eşliğinde coşkulu kutlama yapıldı.
Kutlamaya Başkonsolos Cebeci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkonsolos Cebeci bir konuşma yaparak şunları söyledi: “19 Mayıs aziz bir milletin diriliş hikâyesidir. Millî mücadelesinin simgesidir ve kurtuluş savaşının öncüsüdür. Hepiniz yaptığımız etkinliklere katılırsanız memnuniyet duyarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi anıyorum ve önlerinde saygı ve minnetle eğliyorum. Özgüvenli iyi eğitim almış başarılı gençler yetiştirmek bizlerin görevidir. Türk diline ve Türkçemize sahip çıkalım, okullarda Türkçe derslerine katılmasını sağlayalım. Bugün gerçekleşen anlamlı kutlamaya katılanlara destek verenlere teşekkür ediyorum.”
Kutlamada, bandırma vapur şiiri ve Atatürk’ün gençliğe hitabesi okundu. Özer Tekvando Okul öğrencileri tekvando gösterisi yaptı. Çuval yarışı, halat çekme ve çember yarışları yapıldı. Fürth Kültür Derneği’nin Hip Hop grubunun gösterisi ilgiyle izlendi. Nürnberg’de konser veren Selda Bağcan da kutlamaya katıldı, ancak konseri nedeniyle erken ayrıldı.ATATÜRK VİZYONUNDA İNSANA YATIRIM
Hannover Başkonsolosluğu kançılaryasında Başkonsolos Gül Özge Kaya ve Eğitim Ataşeliğince düzenlenen etkinliğe FöTEV Nds e.V., Hannover Türk Veliler Birliği, Lehrte Türk Veliler Birliği, DİTİB Nds- Bremen, İlim irfan Camii, UMUT, AS.ADD, CHP Hannover gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve iş yaşamından temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından bir konuşma yapan Başkonsolos Gül Özge Kaya, tüm katılımcıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken “İstiklal Savaşı Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğimiz için ülkemizde olduğu gibi; yurt dışında da bizler görev bölgelerimizdeki gençlerle sürekli iletişim halinde olmaya azami gayret gösteriyoruz. Bir araya gelip örgütlenmeleri, çalışmaları ortak akılla yürütmeleri için her zaman destek veriyoruz. Gençlerimizin yüksek teknolojiyle tanışmaları, buradaki çalışmalarını ülkemizdeki girişimci gençlerle tanışmalarını önemsiyoruz” dedi.
Ülkelerin genç insan kaynağının küresel alanda en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu söylerken, “Ülkemiz bu çerçevede en büyük yatırımı insan kaynağına yapmaya devam etmektedir. Gençlerimizi Türkiye’de eğitim almaya, Türkiye’de ki girişimlerle işbirliği yapmaya, bu çerçevede ülkemizin önde gelen kurumları ve şirketlerin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye Stajları Tecrübe Paylaşım Programı, Türkiye Bursları Yaz Araştırma Programı ve YTB Genç Destek Program’larına katılmaya davet ediyorum” dedi. Ve Atatürk vizyonunda insana yatırımın öneminin de altını çizdi.