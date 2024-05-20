SPD’de Scholz’a isyan sesleri

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SPD Saksonya Meclis Grup Başkanı Heiko Wittig, Başbakan Scholz’un yeniden aday gösterilmesi hailinde 2025 yılında yapılacak genel seçimlerde partinin kazanma şansının bulunmadığını söyledi. Witting, “SPD tabanında çoğunluk için Pistorius bir numara. Pistorius, Fiedrich Merz’e (CDU Genel Başkanı) karşı aday gösterilirse, CDU/CSU şu anda yüzde 15 daha fazla olan puanları birden erir, gider. Her şey şu anda olduğu gibi kalırsa, SPD 2025 seçimlerinden ancak kâbusla uyanır. Scholz kötü bir politikacı değil. Tecrübeli bir politikacı ama şu ana kadar kendini gösteremedi. Birçok konuda başbakanlık yetkilerini de kullanmıyor. Ama Pistorius öyle değil. Pistorius Almanya’da ‘en sevilen politikacılar’ sıralamasında ilk sırada. Ayrıca her şeyi açık açık dile getiriyor ve halk ona daha çok güveniyor” diyerek, Pistorius’un aday gösterilmesini önereceklerini ilan etti.

Hafta ortasında Rheinische Post gazetesine konuşan SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ise “SPD Avrupa Parlamentosu seçimlerini kaybederse parti kimi başbakan adayı gösterir?” sorusuna çok açık bir biçimde, “Olaf Scholz başbakandır ve başbakan kalacaktır. Bizim başbakan adayımız da Olaf Scholz’dur” yanıtını vermişti.