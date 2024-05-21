İsrafil Amca’nın otomobil çilesi! Eşini bırakıp aracıyla dönmek zorunda kaldı!

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BAD Kreuznach kentinde yaşayan emekli İsrafil Kural, özel otomobiliyle Türkiye’ye gitmek için konsoloslukta gerekli evrakları hazırlayıp nisan ayında yola çıktı. İsrafil Kural, Kapıkule Sınır Kapısı’nda kendisini karşılayan gümrük memurların, “Siz geçen yıl getirdiğiniz aracınızı değiştirmişsiniz, araç kullanma süreniz de uymuyor, ancak bir ay süre verebiliriz. Gideceğiniz ilde ayarlamaya çalışırsınız” tutumu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Gümrük alanında yaklaşık iki saat kalan ve bu sorunu bir türlü aşamayan Kural, otomobiliyle ülkeye giriş yaptı. Otomobilini Türkiye’de kış sezonuna kadar kullanabilecek izni alamayan İsrafil Kural, birlikte gittiği eşini Türkiye’de bırakarak otomobilini alıp Almanya’ya geri dönmek zorunda kaldı. Dönüşte geldiği Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük memurlarıyla tekrar görüşen İsrafil Kural, sürenin uzaması konusunda bir yardım alamadığını ve aracını alarak geçen hafta tekrar Almanya’ya geri getirdiğini söyledi.

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UÇAKLA EŞİNİN YANINA DÖNECEK

Beklemedik bir mağduriyet yaşadığını belirten İsrafil Kural, “Amacım sezon sonuna kadar Türkiye’de kalmaktı. Yola çıkmadan önce, konsolosluğa giderek evraklarımı hazırladım. Ama Kapıkule Sınır Kapısı’nda, hiç beklemediğim bir sorunla karşılaştım. ‘Geçen yıl getirdiğiniz otomobille gelmediniz bu sefer, süreniz de uymuyor, bir ay ancak süre verebiliriz. Gideceğiniz ilde düzeltmeye çalışırsınız’ dedi memurlar. Çabaladık, ama yardımcı olunmadı. Gümüşhane’de bir tarım kooperatifinin başkanlığını yürütüyorum, daha çok bundan dolayı orada uzun süre bulunmam gerekiyordu. Eşimi bırakıp, otomobili alıp geri geldim. Şimdi uçakla geri dönüp, tekrar memlekete gideceğim. Bizler, yıllardır Almanya’da yaşıyoruz, bir anlamda memlekete döviz aktaran insanlarız. Bu gibi konularda, bizlere yardımcı olunmuyor. Farklı nedenlerden dolayı gümrüklerde perişan ediliyoruz” diye sitem etti.

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