Büfeci, kundakçı mı?

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Almanya’nın Düsseldorf kentinde geçen hafta Ada Abay isimli 18 yaşında bir Türk genci ile 48 ve 55 yaşlarında iki kişinin daha yaşamını yitirdiği yangının, kendisi de patlamada ölen ve büfeyi işleten Afgan vatandaşının benzin dökerek kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü. Polis ve savcılık yaşamını yitirenlerin kimlikleriyle ilgili bilgi vermezken, 18 yaşındaki Türk genci Ada Abay ile 55 yaşındaki Alman vatandaşının duman zehirlenmesinden, büfeyi işleten 48 yaşındaki Afgan’ın (İranlı olduğu da söyleniyor) patlamadan dolayı öldüğünün kesinleştiği açıklandı. Düsseldorf polisi, yapılan teknik araştırma sonuçlarına göre patlamanın benzin dökülerek ateşe verilmesinden meydana geldiğini ve çıkan yangının kısa süre içinde binaya yayıldığını açıklamakla yetinirken, Bild gazetesi, iş yeri sözleşmesinin iptal edilmesine kızdığı için büfeyi işleten Afgan’ın benzin dökerek ateşe verip binayı kundakladığını ileri sürdü.

Bild gazetesine konuşan Ada Abay’ın ablası Asya ise şunları söyledi: “Kardeşim bir melekti ve benim en iyi dostumdu. Herkese yardıma koşardı ve yüzünden hiç gülümseme eksik olmazdı. Annem yangın çıktığını fark edince kapıyı aralayıp kardeşimi uyandırmış. Ona koridordan gidemeyeceğini söylemiş. Ama Ada durmamış. Annesine yardım sağlamak için aşağıya inmeye çalışmış. O sırada da farkında olmadan dumandan zehirlenmiş ve merdivenlerde yaşamını yitirmiş. Hayata doyamadan yaşamını yitiren Ada çok yetenekliydi ve modacı olmak istiyordu. Umarım bu rüyası şu anda olduğu yerde gerçekleşir.”