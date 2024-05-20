35. yıla coşkulu kutlama

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ETKİNLİKTE, yaşamlarını yitiren AKM üyeleri slayt bir gösteriyle anılırken, OWL Bölge Sorumlusu Dilek Şirin, Berfin Çelik ve Arif Yeşilyurt birer konuşma yaptılar. Rheda-Wiedenbrück Belediye Başkan Yardımcısı George Effers (CDU), “Yıllardır burada yaşayan siz Türkler, Aleviler, Almanya’ya uyum sağlayıp şehrimize renk ve zenginlik kattınız. Sizleri kutluyorum, burada ve aranızda olmaktan mutluyum” dedi. Dernek Başkanı Kamuran Uğurlu şunları söyledi: “Bundan tam 35 yıl önce büyüklerimizin girişimiyle kurulan derneğimiz, Almanya’da kurulan ikinci Alevi derneğidir. Ben huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, emeklerine sağlık. Aramızdan olmayan canlarımızı rahmetle anıyorum. 20 yıldır başkanlığını yaptığım kültür merkezimizin bugün 35’inci kuruluş yıl dönümünü. Bu süreçte emeği geçen, görev alan ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın bana verdikleri sürpriz plaket beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Selam olsun derneğimizi ve Aleviliği yaşatan canlara dedi. Bol halayların çekildiği etkinlikte Grup Diyar, Ali Asker Arduç, Seda Korkmaz, Nedim Şahin sahne aldı. Daha sonra sahne alan TRT devlet sanatçısı Yusuf Gül’ün birbirinden güzel söylediği sevda ve aşk Türküleriyle gece son buldu.