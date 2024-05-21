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‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda!

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#Hamburg#7. Tiyatro Köprüsü Festivali#AVRUPADAN HABERLER
‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 11:15

Hamburg’da devam eden 7. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde, Tiyatro Anatolia’nın komedisi ‘Has Bonkör’ sahnelendi. Yönetmen Ahmet Çavunmirza, Kanal D’nin gözde dizisi ‘İnci Taneleri’nin ‘Dilber’ karakterini ve dansını da oyuna kattı.

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HAMBURG’daki Mut Tiyatrosu tarafından düzenlenen 7. Tiyatro Köprüsü Festivali’nde Tiyatro Anatolia’nın komedisi ‘Has Bonkör’ gösterildi. Bu yıl 10. kuruluş yıl dönümünü kutlayan tiyatro grubu Ali İlhansayın’ın yazdığı ve komedi oyunlarının usta yönetmeni Ahmet Çavunmirza’nın yönettiği komedi, Altonaer Strasse Okulu salonunda oynandı. Yönetmen Ahmet Çavunmirza’nın da rol aldığı oyunda ayrıca Hüsniye Karkın, Cansu İpek, Rojbiya Karasu, Aylin Kılıçlı, Cahit Balat, Hakan Gök, Erkan Acer ve Ender Döndü oynadılar.

‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

YARATICILIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Şimdiye kadar yönettiği çok sayıda komedide yaratıcılığı ve gündemin nabzını yakalamasıyla tiyatroseverler tarafından tanınan Ahmet Çavunmirza, oyuna Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’ndeki ‘Dilber’ karakterinin dansını işleyerek, Türkiye’de gündemden düşmeyen dizinin unsurunu tiyatroya taşımış oldu. Zengin bir adamın görünürde aşırı cimriliğini fonunda, para-insan ilişkisini konu eden iki perdelik güldürü, kurduğu güncel bağlantılarla izleyicileri kahkahalara boğdu. Tiyatro Köprüsü Festivali 14 Haziran’a kadar farklı oyunlarla devam edecek. Festival programı hakkında geniş bilginin ve bilet rezervasyonunun www.muttheater.de internet adresinden yapılabileceğine dikkat çekildi.

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‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

‘Dilber’in dansı Hamburg tiyatrosunda

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#Hamburg#7. Tiyatro Köprüsü Festivali#AVRUPADAN HABERLER

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