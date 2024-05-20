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Köln’de hem farkındalık hem 90’lar rüzgârı esti!

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#Almanya#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#AVRUPADAN HABERLER
Köln’de hem farkındalık hem 90’lar rüzgârı esti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:44

Universal Cultur Connection (UCC) Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yıl dönümünde Köln’de 90’lar konseptli konser verdi. Sartory Saal salonunda ‘Hayat Dudaklarda Mey’ moduyla yapılan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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TECRÜBELİ koro şefi Aynur Cronauer’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlamış olduğu etkinliğe katılım yoğun oldu. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Köln Başkonosluğu Muavin Konsolosları Gizem Merve Beşli ve Ahmet Atilla, Köln Aile Ataşesi Rukiye Sancar ile farklı sektörlerden iş insanları Aynur & 3 Kuşak korosunun konserini ilgiyle takip etti. Universal Culture Connection Derneği’nin düzenlediği farkındalık konserine ünlü sanatçı Çelik ve Hakan Eren de katıldı. Aynur & 3 Kuşak müzik atölyesinin 90’lar şarkıları seyircileri coşturdu. Konser farkındalık temasıyla ilgi çekerken, engelleri birlikte aşmanın gücüne ve önemine vurgu yapıldı.

Köln’de hem farkındalık hem 90’lar rüzgârı esti

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#Almanya#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#AVRUPADAN HABERLER

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