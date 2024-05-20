Köln’de hem farkındalık hem 90’lar rüzgârı esti!

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TECRÜBELİ koro şefi Aynur Cronauer’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlamış olduğu etkinliğe katılım yoğun oldu. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Köln Başkonosluğu Muavin Konsolosları Gizem Merve Beşli ve Ahmet Atilla, Köln Aile Ataşesi Rukiye Sancar ile farklı sektörlerden iş insanları Aynur & 3 Kuşak korosunun konserini ilgiyle takip etti. Universal Culture Connection Derneği’nin düzenlediği farkındalık konserine ünlü sanatçı Çelik ve Hakan Eren de katıldı. Aynur & 3 Kuşak müzik atölyesinin 90’lar şarkıları seyircileri coşturdu. Konser farkındalık temasıyla ilgi çekerken, engelleri birlikte aşmanın gücüne ve önemine vurgu yapıldı.