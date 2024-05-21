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Cem Adrian’dan unutulmaz konser: ‘Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze’

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#Cem Adrian#Düsseldorf#AVRUPADAN HABERLER
Cem Adrian’dan unutulmaz konser: ‘Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:44

Aylar öncesinden biletlerini alan Cem Adrian hayranları, dün akşam Düsseldorf’un ünlü etkinlik salonu Capitol’ü doldurdu, Adrian’ın melankolik şarkılarıyla adeta kendilerinden geçti.

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TÜRKİYE’nin çok özel seslerinden Cem Adrian’ın Avrupa konserlerine ilgi hep yoğun olur. Capitol Düsseldorf konseri de yine doldu taştı. Cem Adrian sahneye çıktığında ilk şarkısını söyledikten sonra hayranlarına, salonu doldurdukları için teşekkür etti. “Bizim şarkılarımız eğlenceli değildir, ama bu konserimizin eğlenceli olmayacağı anlamına gelmiyor. Konserlerimiz seyircilerimiz sayesinde çok eğlenceli geçiyor” diyen Adrian dinleyenleriyle şarkı aralarında küçük sohbetler etti. Kendisine piyanoda Sezgin Alkan ve çelloda Oğuzhan Çakır’ın eşlik ettiği Cem Adrian iki bölümden oluşan konserinde birbirinden romantik, melankolik şarkılarını, ezbere bilen hayranlarıyla birlikte söyledi.

Cem Adrian’dan unutulmaz konser: ‘Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze’

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SUMMERTIME’I YORUMLADI
Yaklaşık iki saat süren konserinin ilk bölümünde; ‘Tek Başına’, ‘Ben seni çok sevdim’, ‘Öf’, ‘Fikrimin ince gülü’, ‘Uzun ince bir yoldayım’ gibi sevilen ve bilinen şarkılarının yanı sıra, İstanbul’dan Düsseldorf’a yakınlarını ziyarete gelen bir dinleyicisinin isteği üzerine, tüm zamanların en çok seslendirilen, yorumlanan klasik jazz-blues ‘Summertime’ parçasını muhteşem yorumuyla seslendirdi. Sahnede alkış yağmuruna tutulan sanatçı, “Bu parça tüm parçalardan daha faza alkış aldı arada bunu da söyleyelim” diye espriyle karşıladı. Kısa bir aradan sonra konserin ikinci bölümünde Cem Adrian, istek üzerine Ahmet Kaya’nın ‘Kum gibi’ şarkısını yorumladı. Yine çok sevilen ve istek alan ‘Sarı gelin’ isimli türküden sonra ise, ‘Bu da gelir bu da geçer ağlama’ şarkısını, sağ elini kalbine götürerek şarkının nakarat kısmına ‘Gazze’ ekleyerek söyledi, alkışlarla destek aldı. Sevilen sanatçı ‘Mihriban’, ‘Neredesin sen’, ‘Ayrılık’, ‘Kül gibi’ parçalarıyla konserini tamamladı.

Cem Adrian’dan unutulmaz konser: ‘Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze’

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#Cem Adrian#Düsseldorf#AVRUPADAN HABERLER

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