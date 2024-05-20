Alman siyasiler çiftetelliyle kurtlarını döktü!

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DUISBURG’da 2006 yılından beri faaliyet gösteren Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-DER), 17’nci Geleneksel Balıkesirliler Hıdrellez Şenliği düzenledi. Moers kasabasında açık alanda hafta sonu düzenlenen şenliğe çok sayıda konuk katılırken, sunuculuğunu Selin Fidan ile Halil Semercioğlu yaptı. Cumartesi günü başlanan şenlikte, Balıkesir yöresinin ünlü keşkeğini dev bir tencerenin içinde derneğin yeni başkanı Ferruh Fidan, eski başkanları Mehmet Semercioğlu, Kemal Kanıkurumaz ve yönetim kurulu üyesi Celal Onart karıştırdı. Şenlikte T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, Moers Belediye Başkan Yardımcısı Claudia Van Dyck, Duisburg-Rheinhausen Belediye Başkanı Elisabeth Lis, Moers CDU Meclis Grup Başkanı Petra Kiehn ve Moers SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Anja Reutlinger de yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BAL-DER Başkanı Ferruh Fidan, derneği 2006 yılında kuran ve sonrasında yöneticilik yapanlara, verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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Etkinlikte bir konuşma yapan T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, “Başka bir etkinlikte olduğu için buraya katılamayan Başkonsolosumuz Sayın Ali İhsan İzbul’un selamlarını iletiyorum” diyerek sözlerine başladı. Bozgöz konuşmasında, “Bu güzel etkinlikte, sizlerle bir arada olduğum için, mutluluk duyuyorum. Balıkesirliler Derneği, Almanya’da farklı faaliyet alanlarıyla oldukça aktif bir derneğimiz. Türk toplumunun kültür ve kimliğini kuruyan ve yeni nesillerimize aktarmamızı sağlayan, en önemli derneklerimizden biri. Bu bağlamda Balıkesirliler Derneği gibi, sivil toplum kuruluşlarımız, burada vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gördüğü için de, başkonsolosluğumuz açısından çok önemli bir dernek. Gençlerimizin eğitimleri için herhangi bir sorun olduğunda, başkonsolosluk binamızın ikinci katına gelerek bizlere aktarırsanız, yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum. İnternet yoluyla da başkonsolosluğumuzun sayfalarına ulaşıp, gençlerimizin eğitimine dair bilgiler alabilirsiniz. Türkçe, bizim kültürümüz, hazinemizdir. Çocuklarımızı, lütfen Türkçe derslerinden mahrum bırakmamak için Türkçe derslerine kayıtlarını yaptırın. 15 velinin imzasıyla okullarda, Türkçe dersi açtırmamız mümkün bunu ihmal etmeyelim” dedi.

EGE YÖRESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİ

Etkinlikte konuşan ve Türkçe olarak “Moers’e hoş geldiniz” diyen Moers Belediye Başkan Yardımcısı Claudia Van Dyck da, “Farklı kültürlerden olan bizleri bir araya getiren BAL-DER, sadece hıdrellez şenliği değil, yıl içerisinde birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Böylesi etkinliklerde, farklı kültür ve her yaştan insanla tanışma, kaynaşma ve sohbet imkânları oluyor. Bu da, uyum açısından oldukça önemli. Davet için dernek yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından usta bağlamacı Hürşeyit Özmeral ile Necdet Koç ve orkestrası eşliğinde sanatçı Ahmet Baydaroğlu, sevilen türkülerini seslendirerek davetlileri coşturdu. Ardından ellerinde Türk bayraklarıyla şenlik alanına gelen Bal-Der Karesi Zeybek Ekibi, Ege yöresi halk oyunları gösterisinde bulundu. Minikler ve gençlerden oluşan farklı grupların gösterileri, davetliler tarafından büyük alkış aldı.

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ÇİFTETELLİYLE KURTLARINI DÖKTÜLER

Şenlikle çalınan çiftetelli müziğiyle davetliler adeta kurtlarını dökerken, Alman yerel siyasetçiler de, dernek başkanı Ferruh Fidan ve etkinliği sunan Selin Fidan ile birlikte uzun süre çiftetelli oynadı. Alman davetlilerin oynamaya eşlik etmesi, etkinliğe katılanlar tarafından alkış aldı. Etkinliğin ikinci gününde Zeybek Ekibi gösterilerinin ardından, yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Daha sonra Abdus Samed İnce, etkinlikte sahne aldı.