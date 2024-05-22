Humboldt Üniversitesi’ni işgal

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POLİS tarafından yapılan açıklamaya göre kendilerini ‘Berlin Öğrenci Koalisyonu’ olarak niteleyen bir grup, bugün öğleden sonra Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne girerek bir salonu işgal etti. İsrail’e soykırım suçlamasında bulunan Filistin yanlılarının üniversite yetkililerine polisi devreye sokmama çağrısında bulundukları belirtildi. Üniversite yakınlarında 250-300 kişinin gösteri yaptığı ve sıkı güvenlik önlemleri alan polisin şu ana kadar müdahale etmediği açıklandı. Göstericilerin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü işgal edenlerin, Humboldt Üniversitesi’nden İsrail’deki üniversitelerle iş birliğini sonlandırma talebinde bulunduklarına dikkat çekildi.