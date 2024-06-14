Babasını yaktı, polise ateş etti

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MÜSTAKİL bir evde yüksek sesli kavga seslerinin duyulması ve evdeki bir adamın dikkat çeken rahatsız edici tavırları nedeniyle komşular polise aradı. Aynı anda evden duman gelmesi üzerine itfaiyeye de haber verildi. Polis olay yerine geldiğinde hakkında ihbarda bulunulan adamın evine barikat kurduğunu fark etti. Ardından adamın balkondan ateş açması üzerine özel tim çağrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen özel tim, silahı bırakması ve teslim olması çağrısında bulundu. Ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine özel tim de ateş açtı. Adamın aldığı yaralarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda hiçbir polis yaralanmadı.

Evin içinde bulunan yaşlı bir adam ise yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, bu kişinin saldırganın babası olduğunu açıkladı. Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen saldırganın babasını yaktığı belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.