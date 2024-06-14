AfD demokrasiye zarar veriyor

FRANKFURT / Fotoğraflar: AFP, Arşiv
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 20:21
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Aşırı sağcı partilerin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oylarını artırmasına tepkiler sürüyor. Almanya’nın Hessen eyaletinde faaliyet gösteren iş insanları derneği ATİYAB’dan (Avrupa Ticaret ve Yatırım Birliği) yapılan açıklamada bu durumun endişe verici olduğu belirtildi.
GÖÇMEN karşıtı, yabancı düşmanı, ırkçı ve aşırı sağcı tutumlarıyla bilinen AfD
’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ve göçe karşı söylemleriyle özellikle Doğu Almanya
’da çok sayıda seçmeni harekete geçirdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: “AfD’nin seçim
sonucu toplumsal gelişmeler açısından alarm veriyor. Almanya’daki pek çok göçmen bu durum nedeniyle kendisini tehdit altında ve dışlanmış hissediyor. Aşırı sağcı ve milliyetçi partiler demokrasimizi açıkça yargılıyor, Avrupa karşıtı politikalarıyla demokrasiye zarar veriyor, nefret tohumları ekiyor ve Almanya’nın refah ve istikrarını tehlikeye atıyorlar. Avrupa Birliği, ortak pazara serbestçe erişimi sağlayarak, ortak standartlar ve düzenlemeler yoluyla ve bölgesel kalkınmayı, yenilikleri teşvik ederek Alman ekonomisinin güçlenmesini sağlamış, rekabet yeteneğini artırmış ve böylece Avrupa’da entegrasyon ve ekonomik istikrararın motoru olma fonksiyona katkıda bulunmuştur. AB her şeyden önce tarihimizdeki en büyük barış projelerinden biridir. Bu nedenle toplum olarak Avrupa değerlerini savunmalı, nefret ve dışlanmaya, ötekileştirmeye karşı net tavır göstermeliyiz. Ancak bu şekilde son yıllarda elde edilen kazanımları koruyabilir ve barış içinde bir arada yaşama güvence altına alabiliriz.”ATİYAB
’ın açıklamasında ayrıca seçimi kazanan Hıristiyan Demokratlar da kutlandı. Siyasiler, sağcı ve aşırı sağcı partilerin güçlenmesine karşı demokrasinin daha fazla desteklenmesi, azınlıkların korunması ve sosyal adalet için mücadeleye çağrıldı. “Avrupa’daki demokratlar olarak bizim en önemli hedefimiz Avrupa Birliği’nin burada yaşayan her bireyin güvenli ve onurlu bir yaşam sürme fırsatına sahip olduğu bir yer olmasıdır” denildi.