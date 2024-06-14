‘Bizi güçlü kılan da bu: Çeşitlilik’

Haberin Devamı

“KENDİ evimdeki bir turnuvada kendi milli takımımı sahaya kaptan olarak sürmek düşüncesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Son yıllarda takım olarak yolumuz nasıl çalkantılı ve aksiliklerle dolu olduysa, ben de DFB formasıyla geriye dönüp baktığımda karmaşık bir kariyere sahip olduğumu görüyorum. Göçmen kökenli olup Almanya’yı büyük bir turnuvada sahaya çıkaran ilk kaptan olmak beni daha da gururlandırıyor. Bu kadar çok farklı kültür ve ülkeden oluştuğu için özel olan bir takıma liderlik etme iznine sahibim. Bizi 2024’te Alman Milli Takımı olarak güçlü kılacak olan tam da bu faktörlerdir; çeşitlilik ve farklı kültürlerin etkisi.”

‘BİR BÖLÜNME SÖZ KONUSU’

Yazısında sosyolojik gelişmelere de değinen Gündoğan, futbolun insanları bir araya getirme gücüne sahip olduğuna da dikkati çekti. Gündoğan, şöyle devam etti: “Cephelerin giderek daha fazla kurulduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların artık birbirini dinlemediği bir yer. Toplumumuzda bir bölünme söz konusu. Takım olarak önümüzdeki dört hafta boyunca ülkemizi birbirine daha da yakınlaştırmak istiyoruz. Yeniden birlik ve beraberlik yaratmaya yardımcı olabiliriz. İnsanlar hem Alman Milli Takımı ile gurur duyabilir hem de önümüzdeki birkaç hafta boyunca güzel ülkemizi ziyaret edecek milyonlarca misafire karşı açık, saygılı ve dostça davranabilirler.”