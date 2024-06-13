Dinçer Güçyeter’e bir ödül de Franfurt’tan

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BERGEN-Enkheim’da 1974 yılından bu yana verilen ‘Şehir Yazarlığı’, Frankfurt’un en saygın edebiyat ödüllerinden. Edebiyatçılar ve yerel temsilcilerden oluşan bir jüri tarafından belirlenen ‘Şehir Yazarı’, 20 bin Euro’luk para ödülüne hak kazanıyor ve bir yıl boyunca kendisine tahsis edilen bir evde kalıp, burada çeşitli edebi etkinliklere öncülük ediyor. Dinçer Güçyeter, 30 Ağustos’ta düzenlenecek törenle bu makamı ve evin anahtarını şimdiki ‘Şehir Yazarı’ Nino Haratischwili’den devralacak.

Kısa bir süre önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le birlikte Türkiye’yi ziyaret eden Almanya heyetinde de yer alan Güçyeter, roman ve şiir kitaplarıyla son yıllarda önemli edebiyat ödüllerini alarak tanınmış yazarlar arasına girdi. Son olarak ‘Else Lasker Schüler Şiir Ödülü’nü alan Güçyeter, geçen yıl da 1961’deki iş gücü anlaşmasının ardından Almanya’ya gelen kendi ailesinin öyküsünü anlattığı romanı ‘Unser Deutschlandmaerchen’ (Bizim Almanya Masalımız) ile Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne layık görülmüştü. Ödül jürisinden yapılan açıklamada Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasına ‘yeni bir ışık’ tuttuğu vurgulanan romanla ilgili değerlendirme şöyleydi: “Yazar, kitabında, kendi hayat hikâyesinde rolü bulunan kadınların kaderini anlatan, güçlü renklere sahip bir aile portresi çizmektedir.”

Şinasi Dikmen, Dinçer Güçyeter

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‘HOŞ GELDİN DİNÇER’

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf yakınlarındaki Nettetal’da 1979 yılında dünyaya gelen Güçyeter, meslek eğitimini bitirdikten sonra uzun yıllar bir firmada teknik eleman olarak çalışırken, buna paralel olarak da 2012 yılında kendi yayınevini ‘Elif Verlag’ı kurarak, yayıncılığa başladı. Yayıneviyle hem kendi yazdıklarını hem genç yazar ve şairlerin eserlerini yayımlayan ödüllü yazar, bu arada Türkiye’den çağdaş şairlerin kitaplarını da Almancaya kavuşturdu. Güçyeter’in bir yıllığına Frankfurtlu olacağı haberi buradaki sanat ve kültür çevrelerinde de sevinçle karşılandı. Bunlar arasında uzun yıllardan beri Güçyeter’in çalışmalarını ve eserlerini takip eden kabaretist–yazar Şinasi Dikmen de yer alıyor. Güçyeter’in Alman dili ve edebiyatına yeni bir atmosfer ve anlatış biçimi getirdiğine işaret eden Dikmen, şunları söyledi: “Dinçer çok yönlü bir sanatçı. Tiyatro yazıyor ve oynuyor, şiirde yeni imgeler buluyor. Hikâyede birilerinin hoşuna gitsin diye değil, yaşamını ve çevresini sevgiyle ve acımasızca kanıra kanıra dile getiren birisi. Çok beğendiğim ve çok şey umut ettiğim, çok şeyler öğrendiğim bir sanatçı-yazar ve şair. Chapeau Dincer! Hoş geldin Frankfurt’a. Geçici de olsa bizden birisi oldun. Frankfurtlu.”