‘Irkçılara karşı topyekûn mücadele şart’

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NÜRNBERG Gyulaerstrasse/Simenensstrasse sokaklarının kesiştiği noktada cinayetin gerçekleştiği yerde saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, şunları söyledi: “Almanya’da vatandaşlarımız maalesef 1980’li yılların ortalarından itibaren ırkçı, faşist saldırıların hedefi olmaya başlamış, bu süreç günümüze kadar da devam etmiştir. Yine maalesef ki, NSU’nun 2000’li yıllarda işlediği seri cinayetlerin üçü Nürnberg’de meydana gelmiştir. Sizlerin de bildiği üzere, 9 Eylül 2000’de Enver Şimşek, 9 Haziran 2005’te İsmail Yaşar ve 13 Haziran 2001’de Abdurrahim Özüdoğru, bu vahşi terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan olmuşlar ve kendi iş yerlerinde acımasızca katledilmişlerdir.”



“Bizler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ideolojiler ve İslam karşıtlığının hastalıklı birer ruh hali olduğunu, birer insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Alman üst yönetimi de haklı olarak bu tür ideoloji ve düşünceleri ‘zehir’ olarak tanımlamaya başlamıştır. Bütün bir toplumun sosyal, siyasi ve kültürel yapısını bozan böylesine tehlikeli bir ‘zehrin’ ortadan kaldırılması, uluslararası alanda topyekûn bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, hep beraber sürekli, taviz vermeden ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Alman yetkililerin Türk toplumunun endişelerini giderecek adımları atmaya devam edeceğine inanıyoruz.”Nürnberg Belediyesi Yeşiller Meclis Üyesi Lemia Yiğit de Belediye Meclisi’ne öneri sunduğunu belirterek, “Üçü Nürnberg’de olmak üzere NSU terör örgütü tarafından öldürülenler için herkesin katıldığı toplu bir anma töreni düzenlenmesi önerisinde bulundum” dedi. Yiğit, döner büfesi işleten yakın akrabasının da NSU terör örgütü üyesi olduğunu sonradan öğrenilen kişiler tarafından takip edildiğini belirterek polise bilgi verildiğinde önce duyarsız davranıldığını ve cinayetlerin NSU terör örgütü tarafından yapıldığı öğrenildikten sonra sürekli ilgilenildiğini söyledi.Kuzey Bavyera Türk Alman Kulübü Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel de “Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde aşırı sağa kaymalar çoğaldı. Burada yaşayan bizleri gelecekte büyük tehlikeler bekliyor. Daha dikkatli olup kendi aramızda ‘sen busun’ veya ‘şusun’ ayrımcılığı, ‘birbirimizi ötekileştirmeyi’ aşıp birlik için hareket etmemiz gerekir” dedi. Konuşmaların ardından DİTİB Eyüp Sultan Camii imamı Veli Boyun Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu ve dualar edildi.