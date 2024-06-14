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Kahraman Tuğçe’ye layık anma

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#AVRUPADAN HABER#Tuğçe Albayrak#Offenbach–Frankfurt
Kahraman Tuğçe’ye layık anma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 17:44

15 Kasım 2014’te Offenbach–Frankfurt arasındaki bir restoranda erkeklerin tacizine uğrayan iki genç kızı kurtarmaya çalışırken uğradığı yumruklu saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak (23), doğup büyüdüğü Bad Soden-Salmünster’de şiddete karşı ve çok kültürlü bir toplum özlemiyle düzenlenen ‘Spesseart Kahramanları Festivali’yle anılacak.

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KAHRAMAN üniversite öğrencisinin adını taşıyan ‘Tuğçe Albayrak Derneği’nin, ailesinin yaşadığı Bad Soden-Salmünster’in belediyesiyle birlikte düzenlediği festival programı çeşitli kategorilerde 7’den 70’e sporcuların katılacağı bir koşunun yanı sıra, erkek şiddetini konu alan bir panel ile rock ve pop müzik konserleri gibi etkinlikleri içeriyor. Çok sayıda sivil toplum örgütünün de destek verdiği festival, 16 Haziran Pazar günü ‘Kurpark Bad Soden-Salmünster’de gerçekleştirilecek. Festival boyunca elde edilen tüm gelir ise Tuğçe Albayrak Derneği’nin desteklediği şiddetle mücadeleyi hedefleyen projelere aktarılacak. Festival sabah saat 09.30’da ‘Erkekliği yeniden anlamak: Adil bir gelecek için zehirli normlardan kopuş’ başlıklı bir panelle başlayacak. Aile içi şiddete karşı mücadelenin tanınmış aktivistlerinden müzisyen-yazar Sara Bora’nın yönetimindeki panelin konuşmacıları da bu alanın uzmanlarından Romy Stangl ile Christoph May olacak. ‘Şiddete karşı koşu!’ adı altında düzenlenecek spor etkinlikleri de önce minik atletlerin katılacağı 800 metrelik koşuyla başlayacak. Büyükler için 5 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen koşuların ardından da festival tanınmış yerel müzik gruplarının konserleriyle devam edecek.

Kahraman Tuğçe’ye layık anma
11 GÜN KOMADA KALDI
2014’te uğradığı saldırı sonucu 11 gün komada kalan Tuğçe Albayrak, 23 yaşına girdiği gün son nefesini verdi. Bu tarihten iki yıl önce gönüllü olarak organ bağışçısı olan Tuğçe Albayrak, yaşam öyküsüyle tüm Almanya’da erkek şiddetiyle mücadelenin sembolü olmuştu. Bad Soden-Salmünster’de toprağa verilen kahraman üniversite öğrencisinin ailesi ve sevenlerin tarafından kurulan Tuğçe Albayrak Derneği, yıllardır ‘şiddetle mücadele’ hedefiyle çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek Tuğçe’nin anısını yaşatmaya çalışıyor. Derneğin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için: https://www.tugce-albayrak.de/
Kahraman Tuğçe’ye layık anma

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#AVRUPADAN HABER#Tuğçe Albayrak#Offenbach–Frankfurt

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