Kahraman Tuğçe’ye layık anma

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KAHRAMAN üniversite öğrencisinin adını taşıyan ‘Tuğçe Albayrak Derneği’nin, ailesinin yaşadığı Bad Soden-Salmünster’in belediyesiyle birlikte düzenlediği festival programı çeşitli kategorilerde 7’den 70’e sporcuların katılacağı bir koşunun yanı sıra, erkek şiddetini konu alan bir panel ile rock ve pop müzik konserleri gibi etkinlikleri içeriyor. Çok sayıda sivil toplum örgütünün de destek verdiği festival, 16 Haziran Pazar günü ‘Kurpark Bad Soden-Salmünster’de gerçekleştirilecek. Festival boyunca elde edilen tüm gelir ise Tuğçe Albayrak Derneği’nin desteklediği şiddetle mücadeleyi hedefleyen projelere aktarılacak. Festival sabah saat 09.30’da ‘Erkekliği yeniden anlamak: Adil bir gelecek için zehirli normlardan kopuş’ başlıklı bir panelle başlayacak. Aile içi şiddete karşı mücadelenin tanınmış aktivistlerinden müzisyen-yazar Sara Bora’nın yönetimindeki panelin konuşmacıları da bu alanın uzmanlarından Romy Stangl ile Christoph May olacak. ‘Şiddete karşı koşu!’ adı altında düzenlenecek spor etkinlikleri de önce minik atletlerin katılacağı 800 metrelik koşuyla başlayacak. Büyükler için 5 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen koşuların ardından da festival tanınmış yerel müzik gruplarının konserleriyle devam edecek.