Almanya, 52 ülkenin borcunu sildi

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AFFEDİLEN borç tutarı en yüksek 4.7 milyar Euro ile Irak’ın olurken, Nijerya’nın 2.4, Kamerun’un ise 1.4 milyar Euro&luk borcu yapılan anlaşmalarla silindi. DW Türçe’nin haberine göre Maliye Bakanlığı ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 70 ülke ve bölgenin Almanya’ya toplam 12.2 milyar Euro borcu olduğunu da açıkladı. Borçlular arasında Almanya’nın devlet olarak tanımadığı Filistin yönetimi de sayıldı. Berlin’e en borçlu devlet 1.5 milyar Euro ile Mısır olurken, Mısır’ı 1.1 milyar Euro ile Hindistan ve 889 milyon dolarlık bekleyen ödeme ile Zimbabve izledi.

BRANDNER ELEŞTİRDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, borç silmenin gerekçesi olarak muhatap ülkelerin ekonomik durumlarının iyileşmesine ve diğer borçlarının ödenebilmesine olanak sağlamak için bazı alacaklardan vazgeçilmesi gösterildi. İptal edilen borçlar arasında devletlerle yapılan anlaşmalarla sağlanan kredilerin geri ödemelerinin yanı sıra 1980’lerden kalma ticari işletme alacaklarının olduğu belirtildi. AfD’li Brandner ise borçların silinmesini eleştirdi: “Sıkıntılı altyapı her bir kuruşa ihtiyaç duyuyor. Bazı ülkelerin borcu birden fazla kez silinirken, bu, yine bir anlaşma yapılır beklentisiyle daha fazla borçlanmaya yol açıyor.”