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Almanya, 52 ülkenin borcunu sildi

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#AVRUPADAN HABER#Afd #Almanya Maliye Bakanlığı
Almanya, 52 ülkenin borcunu sildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:22

Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD milletvekili Stephan Brandner’in soru önergesini yanıtlayan Almanya Maliye Bakanlığı, bu yüzyılın başından beri 52 ülkenin toplam 15 milyar 800 milyon Euro’luk borcunun silindiğini açıkladı.

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AFFEDİLEN borç tutarı en yüksek 4.7 milyar Euro ile Irak’ın olurken, Nijerya’nın 2.4, Kamerun’un ise 1.4 milyar Euro&luk borcu yapılan anlaşmalarla silindi. DW Türçe’nin haberine göre Maliye Bakanlığı ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 70 ülke ve bölgenin Almanya’ya toplam 12.2 milyar Euro borcu olduğunu da açıkladı. Borçlular arasında Almanya’nın devlet olarak tanımadığı Filistin yönetimi de sayıldı. Berlin’e en borçlu devlet 1.5 milyar Euro ile Mısır olurken, Mısır’ı 1.1 milyar Euro ile Hindistan ve 889 milyon dolarlık bekleyen ödeme ile Zimbabve izledi.

BRANDNER ELEŞTİRDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, borç silmenin gerekçesi olarak muhatap ülkelerin ekonomik durumlarının iyileşmesine ve diğer borçlarının ödenebilmesine olanak sağlamak için bazı alacaklardan vazgeçilmesi gösterildi. İptal edilen borçlar arasında devletlerle yapılan anlaşmalarla sağlanan kredilerin geri ödemelerinin yanı sıra 1980’lerden kalma ticari işletme alacaklarının olduğu belirtildi. AfD’li Brandner ise borçların silinmesini eleştirdi: “Sıkıntılı altyapı her bir kuruşa ihtiyaç duyuyor. Bazı ülkelerin borcu birden fazla kez silinirken, bu, yine bir anlaşma yapılır beklentisiyle daha fazla borçlanmaya yol açıyor.”

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#AVRUPADAN HABER#Afd #Almanya Maliye Bakanlığı

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