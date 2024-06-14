‘İstanbul’un Ruhu’, İskoçya ve İrlanda’yı büyüledi

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GÜNLER öncesinden biletlerin tükenmesi, etkinliğe olan büyük ilgiyi gözler önüne serdi. Geçtiğimiz gün Glasgow University Union’da, iki gün sonra da Trinity College Dublin’de düzenlenen özel konserlerde, Türkiye’nin önde gelen virtüözleri kanunda Göksel Baktagir, udda Yurdal Tokcan ve perküsyonda Bülent Elmas bir araya geldi. Abdülkâdir Merâgî, Sultan III. Selim, Tanbûri Cemil Bey gibi bestecilerin ölümsüz eserlerinin dinleyiciyle buluştuğu konserde anonim parçaların yanı sıra Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan’a ait eserler de icra edildi. Katılımcılar, icra edilen şarkılara coşkuyla eşlik etti. Dublin performansında ise sanatçılar, İrlanda geleneksel müziklerini Türk enstrümanlarıyla çalarak konuklara tatlı bir jest yaptı. Türkiye’nin Edinburgh Başkonsolos vekili Demet Kayaoğlu, Glasgow konserinde İrlanda Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay da Dublin konserinde açılış konuşmasını yaptı.

