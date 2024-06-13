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Pistorius önde ama...

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#AP#SPD
Pistorius önde ama...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:41

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ağır bir yenilgi alan iktidarın büyük kanadı SPD’de gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayının kim olacağı merak konusu.

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OLAF Scholz’a, ‘zayıf lider’ eleştirilenine rağmen partinin güçlü isimlerinden destek geldi. Anketlerde en sevilen siyasetçiler sıralamasında ilk sırada yer alan SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ismi ön plana çıkıyor. Ancak, Pistorius da SPD Eş Başkanı Saskia Esken de Scholz’un 2025 seçimlerinde Sosyal Demokratlar’ın başbakan adayı olduğunu söyledi. Funke medya grubuna konuşan Esken, “Olaf Scholz’un bir sonraki genel seçimler için doğru başbakan adayı olduğu bizim için çok açık” dedi. Esken, SPD’nin 2021 genel seçimlerini kazandığını ve insanların Scholz’un liderlik yeteneklerine güvendiğini söyleyerek, “Bu güven, geçtiğimiz 2 buçuk yıl boyunca koronavirüs salgını ve Ukrayna’daki savaşla mücadelede kendini kanıtladı” dedi. Kamuoyu yoklamalarında Pistorius, Başbakan Scholz’dan daha çok ön plana çıkıyor ve seçmen tarafından seviliyor. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Esken, “Boris Pistorius olağanüstü bir Savunma Bakanı. Bu nedenle onu parlamento seçimlerinden sonra da bu görevde görmek istiyoruz” dedi.

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ZEKİ BİR POLİTİKACI
Savunma Bakanı Pistorius da benzer bir görüş belirtti. ZDF’nin ‘heute journal’ programında konuşan Pistorius, Scholz’un iyi bir başbakan olup olmadığıyla ilgili soruya, “Bu dönemde gemimizi sakin ve ihtiyatlı bir şekilde yönetiyor. Kendisi zeki bir politikacı ve bu işi nasıl yapacağını biliyor. Bu nedenle kendisinin bir sonraki şansölye adayımız olacağından da hiç şüphem yok” yanıtını verdi.

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#AVRUPADAN HABER#AP#SPD

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