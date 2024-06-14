Mahkemeden Türk baba lehine karar

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LEIPZIG’deki mahkeme, davada 13 yaşında bir Bulgar vatandaşı oğlu olan Türk babanın lehine karar verdi. DW Türkçe’nin haberine göre söz konusu Türk vatandaşı, reşit olmayan bir Avrupa Birliği vatandaşının babası olması ve çocuğun geçimini sağlaması nedeniyle AB içinde serbest dolaşım hakkı kazanmıştı. Ancak baba Almanya’nın Bavyera eyaletinde işe girince serbest dolaşım hakkı elinden alınmış, kendisine iş akdi imzaladığı için Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) uyarınca oturum hakkı tanınmıştı. Türk vatandaşı baba serbest dolaşım hakkının elinden alınmasına hukuki yollarla itiraz etmişti.

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Mahkeme, Türk vatandaşı babanın oturum hakkı kazanmasının, daha önceden kazandığı serbest dolaşım hakkını kaybetmesine gerekçe olmayacağına hükmetti. Kararın gerekçesinde Avrupa Birliği (AB) yasalarında serbest dolaşım hakkının diğer oturum haklarına göre daha ikincil planda olduğuna dair bir dayanak noktası olmadığına dikkat çekildi. Federal İdare Mahkemesinin kararı sonrasında, Türk vatandaşları Ankara Anlaşması uyarınca ikâmet hakkı kazandıkları takdirde, eğer Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakları varsa bunları koruyabilecekler.