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Kokain çetesine büyük darbe

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#ALMANYA#Kokain#AVRUPADAN HABERLER
Kokain çetesine büyük darbe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 15:44

Almanya’da narkotik polisi, kokain ticaretine şimdiye kadarki en büyük darbeyi vurdu. Düsseldorf Savcılığına bağlı Organize Suçlar Merkez Ofisi, milyarlarca Euro değerinde kokaine el konulduğunu açıkladı.

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Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Hamburg Limanı’nda geçen yıl el konulan kokainin miktarı yaklaşık 35 ton. Polis aylar süren soruşturmanın ardından uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine birkaç gün önce operasyon düzenledi. DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın 7 eyaletinde (Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen ve Aşağı Saksonya) evlere baskın düzenledi ve yedi kişi tutuklandı. Operasyonların Kuzey Ren Vestfalya’da Bonn, Köln, Leverkusen ve Wachtberg’de, Bavyera’nın başkenti Münih’te, Brandenburg Märkisch-Oderland’da ve Aşağı Saksonya’da Heide Bölgesinde düzenlendiği öğrenildi. ‘OP Plexus’ adı verilen soruşturmayla ilgili detaylar pazartesi günü basın açıklamasıyla paylaşılacak.

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#ALMANYA#Kokain#AVRUPADAN HABERLER

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